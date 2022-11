Ex Ilva, lunedì 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Il ministro Urso: “Su riequilibrio governance decideremo con palazzo Chigi”

Genova. L’azienda pur convocata dai ministeri competenti non si è presentata al confronto con i sindacati ma il governo al termine dell’incontro ha detto che si “adopererà” per il riequilibrio della governance. La richiesta dei sindacati è stata ancora una volta quella di anticipare la ricapitalizzazione in modo da consentire allo Stato di avere la maggioranza del 60% ben prima del 2024.

“L’alternativa è vedere l’azienda morire di una lenta agonia – dice il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi a Roma per l’incontro – come dimostra anche l’attuale situazione delle aziende dell’indotto. Prendiamo atto dell’impegno del governo ma ora si deve fare presto e in tutto questo ribadiamo la centralità dello stabilimento genovese”.

Ma se i sindacati chiedono di far presto, il governo frena sui tempi: “Non possiamo ovviamente decidere tutto in pochi giorni, dobbiamo considerare tutti i fattori: sono tanti e ovviamente c’è quello produttivo, c’è l’aspetto giudiziario. Sono tanti appunto gli interventi e di varia natura, alla fine con Palazzo Chigi decideremo la strada da percorrere salvando questo sito produttivo” ha detto il ministro per le Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro ai giornalisti che gli chiedevano se lo Stato avesse intenzione di salire anticipatamente al 60% di Acciaierie d’Italia, attualmente prevista al 2024.

Proprio per sollecitare l’azione del Governo Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato per la giornata di lunedì uno sciopero di 4 ore con iniziative davanti agli stabilimenti.

Stamattina sulla situazione dell’ex Ilva era intervenuto l’assessore regionale Andrea Benveduti: “L’annuncio di Acciaierie d’Italia di sospendere l’attività di 145 aziende appaltatrici è inaccettabile: per questo è opportuno conoscere le reali intenzioni del gruppo per tutelare tutti quei lavoratori che per troppo tempo sono stati lasciati in un limbo professionale ed umano” aveva detto dicendosi fiducioso “che il nuovo governo sappia cambiare rotta su questi temi, rispetto alle fallimentari scelte del passato, con una moderna definizione di priorità strategiche per aziende che devono seguire criteri, più che di pure finanza, di interesse nazionale”.