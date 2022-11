Ex Ilva, il presidente di Federacciai Gozzi: “I soci sono in conflitto e nessuno difende l’azienda”

Genova. “Se l’intenzione del privato all’ex Ilva di Taranto è una lenta asfissia bisogna cambiare gioco, non rifare le partecipazioni statali e la Finsider perché appartengono al passato, però rispetto a un interesse strategico nazionale lo Stato non deve essere assente preparando se è il caso una soluzione transitoria in attesa di altri privati disponibili a farsi carico del tema”. E’ l’invito al Governo Meloni lanciato dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi a Palazzo San Giorgio a margine del convegno per i 30 anni del quotidiano la Repubblica a Genova.

“Anche il Governo Draghi sull’Ilva di Taranto non ha preso decisioni, c’è un conflitto importante tra socio privato e socio pubblico, entrambi in questo momento non stanno supportando l’azienda” denuncia Gozzi.

“L’Ilva è un asset strategico nazionale – conclude – l’industria manifatturiera italiana senza l’Ilva di Taranto non sarebbe più la stessa, quindi bisogna decidere cosa fare confrontandosi anche in modo robusto con il privato chiedendo che intenzioni ha?”.