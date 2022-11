Ex Ilva, Fim Cisl Liguria: “A Genova pochissimi investimenti, ci aspettiamo un cambio di marcia dal governo”

Genova. “E’ passato oltre un anno da quando il governo è entrato nella compagine azionaria di Acciaierie d’Italia immettendo oltre 400 milioni: a Genova però nessuno si è accorto di tutto questo con pochissimi investimenti nello stabilimento che potrebbe diventare invece strategico nel rilancio della siderurgia in Italia”.

Così spiegano in una nota il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Nicola Appice, responsabile RSU Fim Cisl Liguria per Acciaierie d’Italia a Genova.

“Adesso da parte dello Stato è pronto un ulteriore miliardo di euro da immettere all’interno dell’azienda ma ora ci aspettiamo veramente che prenda in mano la gestione garantendo una precisa svolta che sia mirata ad un piano di rafforzamento di tutti gli stabilimenti. Non è possibile che si continui a navigare senza avere una prospettiva a media-lunga scadenza in un settore così fondamentale per il nostro paese”, aggiungono.

“Qui si vive alla giornata senza un piano industriale, nel caso di Genova ci troviamo di fronte ad una situazione allarmante: lo stabilimento avrebbe bisogno di una massiccia iniezione di risorse economiche, partendo dalle manutenzioni fino agli investimenti strutturali: invece ci troviamo a gestire innumerevoli problematiche che ci impediscono di produrre come invece potremmo fare. Serve quindi una nuova governante con manager di riferimento dello Stato che possano salvaguardare e rilanciare la siderurgia nel nostro paese”, concludono i sindacalisti.