Ex Ilva, Apa (Uilm): “Il governo abbia la capacità di mettere ArcelorMittal fuori dalla gestione”

Genova. “E’ necessario che l’Esecutivo faccia finire questa telenovela di ArcelorMittal che dura ormai da anni. L’incontro della settimana scorso al Ministero non ha prodotto nessun risultato, anzi è stato un insulto nei confronti dei lavoratori. Oggi su indicazione delle Segreterie Nazionali Fim Fiom Uilm i lavoratori di Acciaierie d’Italia sono scesi per le vie della citta per manifestare tutto il loro dissenso nei confronti di questa farsa”.

Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria interviene sulla questione ex Ilva nelle ore dello sciopero con corteo a Cornigliano per la situazione incerta dell’azienda a livello nazionale

“La situazione di Acciaierie d’Italia è drammatica, oltre alle 145 aziende di appalto che sono rimaste ferme fino a metà gennaio, si aggiungono i 2500 lavoratori posti in cassa a marzo in modo unilaterale e i 1700 di Ilva in AS. L’azienda ci racconta delle bufale, nel senso che nel 2022 erano previste 5,7 milioni di acciaio e ne sono stati prodotti circa 3 milioni, non si può andare avanti in questo modo, urge un intervento drastico da parte del Governo, anche perché non si può procrastinare da qui al 2024 il closing che prefigurerebbe la morte naturale dell’Ilva. Taranto, allo stato, non può andare avanti a rifornire il gruppo, in quanto lavora con 2 altoforni e gli impianti di finitura sono fermi”, prosegue Apa.

“E’ necessario, altresì, che il Governo prenda in mano la situazione in quanto a mio giudizio non esistono le condizioni né di un riequilibrio tra Invitalia e Mittal né la possibilità di rinegoziare i ruoli, quindi occorre cacciare Mittal definitivamente dalla gestione di Acciaierie d’Italia. Il miliardo stanziato dal precedente Governo rischia di essere il pomo della discordia in quanto c’è una divergenza tra Invitalia e Mittal sulla finalità dello stesso che a mio giudizio deve servire per l’aumento di capitale non certamente per la liquidità e per la gestione ordinaria come sostiene Mittal. A noi interessa e i lavoratori lo hanno dimostrato oggi che non si può rimandare la questione alle calende greche, occorre che lo stesso miliardo venga utilizzato per sostituire l’attuale maggioranza, facendo prendere le redini a Invitalia o su un progetto di nazionalizzazione oppure attraverso lo stesso, assumere la gestione attraverso una governance. In un modo o nell’altro, il Governo deve usare le risorse per cancellare ArcelorMittal”, conclude.