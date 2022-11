Ex Ilva, a Genova sciopero e corteo per le vie di Cornigliano: “Lo Stato prenda in mano la gestione”

Genova. Hanno incrociato le braccia anche a Genova e sono scesi per le vie del quartiere i lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano dopo l’incontro convocato giovedì a Roma dal ministro del made in Italy Adolfo Urso ma disertato dall’azienda.

Assemblea davanti ai cancelli convocata dall’rsu e poi corteo dietro allo striscione Che l’inse per chiedere una svolta nella gestione degli impianti e della siderurgia in Italia.

“La situazione è senza dubbio complessa – dice il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi – perché questa gestione scellerata sta portando gli stabilimenti a una lenta agonia. Oggi siamo qui per chiedere che mutino le condizioni di governo degli impianti. Lo Stato ha annunciato che metterà un miliardo sull’ex Ilva, noi pensiamo che quel miliardo possa servire per mutare in maniera profonda le condizioni di gestione degli stabilimenti”.

“Ora – aggiungono il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e Nicola Appice, responsabile Rsu Fim Cisl – aspettiamo veramente che lo Stato prenda in mano la gestione garantendo una precisa svolta che sia mirata ad un piano di rafforzamento di tutti gli stabilimenti. Non è possibile che si continui a navigare senza avere una prospettiva a media-lunga scadenza in un settore così fondamentale per il nostro paese. Qui si vive alla giornata senza un piano industriale, nel caso di Genova ci troviamo di fronte ad una situazione allarmante: lo stabilimento avrebbe bisogno di una massiccia iniezione di risorse economiche, partendo dalle manutenzioni fino agli investimenti strutturali: invece ci troviamo a gestire innumerevoli problematiche che ci impediscono di produrre come invece potremmo fare”.

TOTI: “INDISPENSABILE LA MANO DELLO STATO”

“Su Ilva serve una strategia, cosa che è mancata ancora in tutti questi anni. Bisogna essere chiari fino in fondo e decisi: l’acciaio si produce con determinate lavorazioni, inutile lavorare con opzioni fantasiosi che tengono insieme l’inconciliabile. Se si vuole continuare a mantenere l’acciaio si riaccendano gli altiforni, si produca acciaio e si lavori. A Genova non aspettiamo altro”, commenta il presidente ligure Giovanni Toti. La nazionalizzazione? “Credo che su Ilva la mano pubblica sia indispensabile come ritengo che un socio industriale sia fondamentale. Come tutte le imprese necessita di un know how importante e di un mercato internazionale. Sarà il ministero dello Sviluppo economico a decidere la strategia d’impresa. L’importante è che sia chiaro a tutti che il tempo è poco, bisogna prendere decisioni nette, la politica deve tornare a saper scegliere”. In ogni caso, conclude il governatore, “non vi è dubbio che l’Italia non possa rinunciare alla filiera dell’acciaio da cui derivano molte altre. È la seconda potenza manifatturiera del continente europeo. È altrettanto evidente che questo passa da decisioni strategiche di Taranto, primo polo di produzione dell’acciaio nel nostro Paese”.

GOZZI: “ESISTONO LE CONDIZIONI PER IL RILANCIO, NOI CI SIAMO”

“Esistono oggi le condizioni per un piano industriale di rilancio” dell’ex Ilva, “ma bisogna decidere chi lo fa. Noi, come Confindustria, siamo disponibili a fare la nostra: siamo siderurgici, ci intendiamo del mestiere e siamo disponibili attorno ad un tavolo col governo e i sindacati per ragionare su cosa sia possibile fare per salvare questo asset”. Così Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Genova. “Bisogna partire dalla considerazione che l’Ilva è un asset strategico nazionale – ha spiegato Gozzi -. L’Italia senza Ilva è un’altra Italia dal punto di vista industriale. La situazione oggi è di blocco tra un privato che ha cessato di investire a Taranto da anni, che ha tolto i finanziamenti a Taranto: l’asfissia finanziaria di Taranto è spiegata dal fatto che Arcelor Mittal non sostiene finanziariamente l’Ilva, perché altrimenti l’Ilva non sarebbe strangolata come è. Bisogna prendere atto della situazione, definire i problemi e esplorare le strade che esistono per salvare questo asset strategico per l’economia italiana”. E l’ipotesi di nazionalizzazione ventilata dai sindacati? “Non siamo più nell’era delle partecipazioni statali gloriose, non è immaginabile la riedizione di una cosa che non esiste più, ma potrebbe essere che lo Stato, in fase transitoria, decida di intervenire seriamente su quell’azienda e costruisca un’ipotesi di privatizzazione a termine”, ha concluso Gozzi.