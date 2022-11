Esposto dell’Udc contro lo spot di Segugio.it: “E’ vilipendio, quel quadro è oggetto di culto”

Genova. E’ stato depositato ieri dagli avvocati Andrea e Maurizio Tonnarelli l’esposto presentato dall”Udc Liguria contro lo spot pubblicitario di ‘segugio.it’ che utilizza l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci per promuovere il sito online.

Uno spot che se da molti è valutato come simpatico e al limite dissacrante, per i cattolici dell’Udc è stato visto come un’offesa a tutti i cattolici. Il reato ipotizzato è infatti quello di vilipendio di oggetto di culto.

“Contestiamo in particolare la violazione dell’articolo 404 del Codice Penale, – spiega l’avvocato Maurizio Tonnarelli a cui l’Udc ha affidato l’esposto – che punisce il vilipendio delle religioni e in questo caso dell’Ultima Cena, che rappresenta il fulcro della religione cattolica. Benché un quadro normalmente potrebbe non essere considerato un oggetto di culto, riteniamo che in questo caso lo sia perché esposto nella basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, quindi all’interno di un luogo sacro”.

“Al momento non è stata chiesta nell’esposto l’interruzione della messa in onda dello spot – chiarisce l’avvocato Tonnarelli – ma in un secondo momento potremmo chiedere al magistrato il sequestro preventivo”.

L’esposto cita fra l’altro la sentenza della Corte costituzionale 188/1975 secondo la quale “sono compresi nel vilipendio ed esclusi dalla garanzia dell’articolo 21 della Costituzione, la contumelia, lo scherno, l’offesa, che costituiscono ingiuria al credente con una lesione della sua personalità e un oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia e alimenta il fenomeno religioso”.