Casa esplosa, ancora critiche le condizioni dei ragazzi: ustioni di terzo grado sul 50% del corpo

Genova. Sono ancora in condizioni gravissime i cinque ragazzi ricoverati in prognosi riservata al Villa Scassi di Genova a seguito dell’esplosione della casa in cui si trovavano, avvenuto lo scorso 31 ottobre presso Mulini di Triora, in provincia di Imperia. I giovani, tutti tra i 18 e 21 anni, sono intubati con ustioni di secondo e terzo grado che vanno dal dal 30 al 50 per cento della superficie corporea. Tre di loro sono ricoverati in terapia intensiva, mentre altri due, i più gravi, nella terapia intensiva del reparto di Rianimazione.

Due di loro, un ragazzo e una ragazza, sono stati operati. “Stanno rispondendo bene alle cure – spiega Giuseppe Perniciaro, direttore del centro. – Le prossime 48 ore saranno decisive per capire come potrà evolvere il quadro clinico dei ragazzi. Tutti restano in prognosi riservata e in coma farmacologico, sono intubati e ricoverati tre nella terapia intensiva del centro grandi ustionati e due in quella di rianimazione dell’ospedale”.

L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 14, quando i giovani stavano cucinando: per cause ancora da chiarire con esattezza, una possibile fuga di gas ha fatto letteralmente saltare in aria la casa, travolgendo i sei ragazzi arrivati qualche ora prima per passare insieme il ponte di Ognissanti. Una vera e propria bomba che ha sventrato l’abitazione, rendendo inagibili anche quelle limitrofe.

I ragazzi coinvolti sono tutti giovanissimi: si tratta di Marta Emanuelli, figlia dei proprietari dell’appartamento, Leonardo Franza, Sabrina Venturini, Tommaso Cosentino e Fabiola Mannella. Hanno tutti tra i 18 e 21 anni e come tanti loro coetanei si stavano preparando a festeggiare Halloween.

Fuori pericolo il sesto ragazzo, Stefano Cassini, 19 anni: ricoverato al Borea di Sanremo, il diciannovenne ha riportato ustioni al 18 per cento del corpo, su volto, mani, gambe e ginocchia, e un trauma da sbalzamento provocato dallo spostamento d’aria conseguente all’esplosione. Tutti gli aggiornamenti su Riviera24.it