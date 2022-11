Esperti a convengo a Genova sul tema della violenza sui minori organizzato dall’ospedale pediatrico Giannina Gaslini

Genova. Mercoledì 23 novembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 si terrà a Genova presso la Sala Convegni di Banca CARIGE il Convegno: “La Casa sull’Albero: violenza e abuso sui minori, bullismo e cyber bullismo. Scenari, esperienze e proposte”, organizzato dal Centro Formazione dell’ospedale G. Gaslini, in collaborazione con il gruppo multidisciplinare del progetto “La Casa sull’Albero” del Dipartimento di Emergenza dell’ospedale pediatrico genovese, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova , SIP, SIMPIA, Ordine dei Medici, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Giornalisti, Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile, con il contributo di Banca Carige, sostenitore del progetto dal 2019.

“La Casa sull’Albero” è un progetto dell’Istituto Giannina Gaslini, nato nel 2012 per contrastare l’abuso e il maltrattamento infantile. Negli ultimi anni la violenza sui minori è aumentata in maniera esponenziale: violenza fisica e psicologica che, come emerge ormai da una serie rilevante di studi clinici, ha conseguenze gravi immediate sullo sviluppo psico-fisico del bambino e determinano sofferenze che possono condizionarne pesantemente la vita da adulto. “Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) dell’Istituto Pediatrico Gaslini da molti anni è impegnato a contrastare questo fenomeno nell’attività quotidiana del Pronto Soccorso . Abbiamo per ciò costituito un gruppo multidisciplinare in cui il pediatra, il chirurgo, il ginecologo, la psicologa, l’assistente sociale, l’infermiera pediatrica lavorano insieme per la prevenzione, l’individuazione precoce e la presa in carico dei casi di maltrattamento e abuso. I professionisti lavorano in maniera integrata con tutte le strutture specialistiche dell’ospedale e in un’ottica di rete con gli ospedali della nostra regione, i servizi sociali e sanitari territoriali e gli organi giurisdizionali per la tutela del minore” spiega Emanuela Piccotti, UOC Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’ospedale G. Gaslini.

La sessione del mattino, dal titolo “La violenza e i minori”, moderata da Maurizio Luvizone, Segretario Generale Associazione Gaslini Onlus (che molti anni sostiene il progetto “La Casa sull’Albero”), rappresenta un momento di conoscenza e riflessione organizzato dall’Ospedale Scientifico Pediatrico G. Gaslini, per affrontare il tema della violenza nei confronti dei minori, sia sotto il profilo della percezione del problema, sia sotto il profilo clinico, offrendo dati aggiornati e approfondimenti giuridici.

La sessione del pomeriggio, dal titolo “La violenza in età evolutiva”, moderata dall’avvocato Anna Pettene, presidente Osservatorio Regionale Bullismo, Cyberbullismo e Disagio Giovanile, estende i temi del dibattito ad ambiti specifici tra i quali la dimensione domestica del fenomeno e il racconto della violenza. Il Convegno propone un ampio focus sulla violenza tra pari mediante l’analisi del bullismo e del cyber bullismo in un contesto di interconnessioni tra scuola, famiglia e istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare proposte di politica sociale finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto della violenza e dell’abuso sui minori.

Il convegno mostrerà i risultati di un’indagine sul tema degli abusi a danno dei minori – che l’ospedale Gaslini ha incaricato la Società Yoodata di realizzare- con l’obiettivo di sondare la percezione della questione da parte delle famiglie italiane, con possibile approfondimento sulla vittimizzazione. La ricerca in dettaglio ha esplorato: genitorialità e gestione dei figli minorenni: stili educativi, paure, gioie e responsabilità, abusi sui minori, definizione e riconoscimento dei diversi tipi di abuso, bullismo e cyberbullismo: percezione e consapevolezza, diffusione percepita del tema, vittimizzazione proiettiva. L’indagine è stata realizzata nei mesi di settembre e ottobre 2022 attraverso una fase di indagine qualitativa (10 colloqui in profondità con genitori di minori) e una ricerca campionaria (1.008 interviste CAWI a campione rappresentativo della popolazione italiana, con focus anche sulla popolazione della Liguria).

“La Casa sull’Albero” è l’ambulatorio che consente una valutazione multiprofessionale approfondita per la prevenzione e per la presa in carico dei minori vittime di abusi. Con il suo team multidisciplinare si occupa di questo delicato fenomeno intervenendo, ogni giorno, sulla gestione e sulla presa in carico integrata dei piccoli pazienti affrontando non solo gli aspetti sanitari e psicologici, ma fornendo anche accoglienza ai bambini in caso di abbandono o in attesa di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’ospedale infatti spesso rappresenta l’unico luogo protetto in grado di tutelare il minore durante lo svolgersi dell’iter burocratico e giudiziario (indagini giudiziarie, provvedimenti del Tribunale per i Minorenni) volto a garantire una collocazione idonea o un progetto personalizzato per le differenti situazioni (ad es inserimento in comunità, collocamento presso famiglie affidatarie, reinserimento presso la famiglia d’origine con supporto da parte delle

Durante il Convegno sarà proiettato : “Il volto nascosto del Cyberbullismo” cortometraggio ideato, scritto e diretto da Christian Olcese, poeta, sceneggiatore e regista genovese e da Filippo Castagnola, videomaker e regista genovese.

PROGRAMMA:

09,30 Benvenuto di Banca CARIGE

Saluti delle Autorità

10,00-13,00 I SESSIONE: La Violenza e i minori

Moderatore: Maurizio Luvizone

– Gli Italiani e la violenza sui minori (fino ai 14 anni). Presentazione della ricerca e analisi dei dati

A. Amadori

– Approccio multidisciplinare alla violenza: Il progetto Casa sull’Albero dell’Istituto G. Gaslini

E. Piccotti/A.Tramaglino/ C. Venturino

– Adolescenza e disregolazione emozionale L. Nobili

– I segni della violenza: A. Rossi

– Contributo della diagnostica per immagini M.B. Damasio

Le prove della violenza: aspetti giuridici e profili medico-legali T. Paolillo

DISCUSSIONE

13,00 Pausa Pranzo

14,30-16,30 II SESSIONE: La Violenza in età evolutiva

Moderatore: Anna Pettene

– Il nostro male quotidiano: la casa come luogo perturbante S. Regazzoni

– Minori nella rete: fenomeni, rischi e proposte A. Pettene

– Raccontare la violenza: il confine tra diritto di cronaca e tutela del minore

M. Maccio’

– A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) Importanza della Prevenzione del conflitto e della rete professionale

A. Calcagno

– Lo psicologo scolastico come risorsa per lo sviluppo personale e sociale degli studenti

A. Zunino

– Lottiamo insieme contro il Cyberbullismo (cortometraggio) C. Olcese