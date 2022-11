Esenzione bollo auto per i veicoli ibridi, nel 2023 in Liguria passerà da cinque a tre anni

Genova. Anche nel 2023 i veicoli ibridi acquistati dai cittadini residenti in Liguria godranno dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale (il bollo auto), ma solo per i primi tre anni anziché per i primi cinque, come accadeva invece fino al 2021. È quanto prevede la legge di stabilità regionale approvata dalla giunta e approdata ieri in commissione per una prima illustrazione in attesa della discussione in Consiglio che avverrà a dicembre.

L’esenzione riguarda anzitutto “le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica”, ma anche quelli a doppia alimentazione benzina-Gpl, benzina-metano, gasolio-Gpl, gasolio-metano di categoria M1 e N1 (auto fino a 9 posti e veicoli merci fino a 3,5 tonnellate).

Niente bollo anche per i veicoli a benzina o gasolio su cui viene installato per la prima volta un sistema di alimentazione a Gpl o metano collaudato nel 2023. In questo caso, se il bollo è già stato pagato per il periodo corrispondente e se l’obbligo di pagamento della tassa non è stato interrotto prima ai sensi di legge, le tre annualità decorrono dal periodo di imposta seguente a quello in cui si esegue il collaudo.

Per i veicoli elettrici nuovi, invece, vale l’esenzione quinquennale prevista dalla normativa nazionale. La novità è che, come si legge nella relazione, la Regione Liguria “ha deciso di interpretare estensivamente la normativa statale ricomprendendo tutti i veicoli senza distinzione e, pertanto, anche i tricicli e i quadricicli, veicoli che tecnicamente non rientrano nei motocicli indicati dalla normativa statale di riferimento”.

A inizio 2023 scatterà anche il maxi piano di incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti predisposto dal Comune di Genova coi fondi della Regione Liguria. Le misure erano state annunciate lo scorso aprile e i bandi avrebbero dovuto essere pubblicati a maggio. “Il cambio di governo aveva interrotto la liquidità a disposizione ma ora ci siamo – aveva spiegato pochi giorni fa l’assessore Matteo Campora – il 1° dicembre dovrebbe esserci la presentazione pubblica insieme alla Regione Liguria, che ha stanziato i fondi provenienti dal ministero, e al Comune della Spezia, che ne usufruirà insieme a noi”.

Al Comune di Genova saranno destinati 18,1 milioni finanziati dall’ex ministero della Transizione ecologica e in parte dal fondo strategico regionale. Gli incentivi, da quanto era stato anticipato. potranno variare dai 4mila ai 9-10mila euro e si potranno utilizzare per l’acquisto di mezzi elettrici (anche scooter), a idrogeno, ibridi, ma anche con motore benzina o diesel Euro 6 rottamando un veicolo inquinante. Si potranno chiedere contributi anche per comprare e-bike, monopattini elettrici e bici tradizionali.