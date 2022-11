Esemplari di Gazza marina nel mar Ligure: la ‘cacciatrice’ oceanica ospite nel Mediterraneo

Genova. Eccezionale avvistamento al largo del mar Ligure, dove in poche ore sono state segnalate dai birdwatchers liguri ben 15 esemplari di Gazza marina, di cui di cui 1 a Camogli e 4 a Rapallo, oltre a 1 a Bordighera, 2 a Imperia, 3 ad Albenga, 1 a Borgio Verezzi, 1 a Finale Ligure, 1 a Genova Voltri e 1 a Genova Pegli.

La Gazza Marina, conosciuta anche con il nome scientifico di Alca Torda, è un volatile tipico dell’Atlantico settentrionale, ma che talvolta si spinge a nidificare anche nel Mediterraneo. Gli esemplari adulti possono tuffarsi fino alla profondità di 120 metri, riuscendo a catturare diversi pesci alla volta da riportare alla prole.

“E’ il numero consistente in questa nostra area a rendere importante questo avvistamento, perché in passato si osservavano raramente pochi individui isolati – sottolinea Federica Bisanti, responsabile Lipu Tigullio a Levante News – Questo particolare uccello nordico vive e si riproduce sulle coste e sulle isole dell’Europa nord-occidentale, Groenlandia e America nord-orientale e viene in Italia per svernare nel Mar Mediterraneo. Oltre al numero degli individui anche la specie è rilevante dal punto di vista del monitoraggio degli uccelli migratori svernanti: infatti la Gazza marina è specie protetta, in quanto in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole a causa di sversamenti di petrolio in cui rimane imbrattata e la cattura in reti o altri attrezzi da pesca. Raccomandiamo, quindi, pescatori e imbarcazioni che si imbattessero in questi particolari uccelli marini di starne distanti con le imbarcazioni e soprattutto con le attrezzature da pesca“.

La foto è di Corrado De Francesco