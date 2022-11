Erg, approvata la Policy Contrasto agli episodi di violenza, molestie e bullismo

Genova. ERG conferma il proprio impegno sostenibile e rafforza il sistema di governance volto a evolvere la sua cultura inclusiva con l’introduzione della “Policy per il contrasto agli episodi di Violenza, Molestie e Bullismo nei luoghi di lavoro”, con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare qualsiasi forma di violenza e fornire tutela e supporto alle persone oggetto di tali episodi o che ne forniscano segnalazione.

Con la Policy, ispirata in primis alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 190, ERG conferma l’impegno per una politica di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione e violenza, al fine di assicurare un ambiente di lavoro inclusivo, positivo ed equo in cui i rapporti tra colleghe e colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, rispetto reciproco e fiducia.

L’impegno di ERG verso una transizione energetica che non lasci nessuno indietro, si conferma anche con l’aggiornamento della Sustainability Policy, in linea con le best practice internazionali (Convenzione Diversità Biologica UN), nella quale è stata introdotta la nuova sezione «Biodiversity», che descrive gli impegni e le azioni che il Gruppo ERG attua nel portare avanti la propria attività di Business in ottica di conservazione della biodiversity.

Entrambi i documenti sono disponibili sia sulla intranet sia sul sito istituzionale www.erg.eu in italiano e inglese. La “Policy Contrasto agli episodi di Violenza, Molestie e Bullismo” inoltre verrà tradotta nelle lingue dei principali paesi dove ERG è presente.