Energia a prezzi calmierati, Confindustria avvia una partnership con un aggregatore

Genova. Confindustria Genova, al fine di consentire alle proprie aziende associate di beneficiare dell’assegnazione di energia elettrica a prezzi calmierati nell’ambito del decreto “Energy Release”, secondo le disposizioni tecniche di funzionamento pubblicate nei giorni scorsi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha attivato una partnership con una società specializzata che assumerà il ruolo di aggregatore per le imprese che non raggiungono la soglia di consumo annuo di 3,34 GWh, necessaria per partecipare individualmente alla procedura di assegnazione.

Condizione imprescindibile perché le imprese possano accreditarsi in forma aggregata verso il GSE è che condividano almeno uno dei requisiti di priorità all’assegnazione: stato di piccola-media impresa, codice Ateco industriale, essere classificate come energivore.

Il quantitativo di energia messo a disposizione delle imprese per il 2023 ammonta a poco più di 16 TWh al prezzo fissato di 210 euro a MWh, a fronte di un attuale prezzo di mercato stimato sul 2023 di circa 290 euro a MWh.