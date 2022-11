Emergenza Covid alla Rsa Celesia: “Positivi 20 ricoverati su 25 e il 70% dei lavoratori”

Genova. Alla Rsa Celesia di Rivarolo 20 pazienti positivi al Covid su 25 ricoverati totali e il 70% dei lavoratori è assente dal servizio perché contagiato. Lo denuncia il sindacato Fials in una lettera inviata al direttore generale e ai dirigenti della Asl 3 chiedendo di “intervenire con urgenza”.

“L’assistenza e i turni risultano garantiti da meno della metà del personale necessario – scrivono i segretari Mario Iannuzzi e Anna Maria Spiga -. La situazione descritta si protrae ormai da doversi giorni senza che la direzione aziendale e i servizi preposti abbiano attivato i necessari interventi per garantire la sicurezza, l’isolamento e la sostituzione e implementazione del personale”.

Ad oggi, secondo i sindacalisti, mancano 6 infermieri su 8, 10 Oss su 18, il coordinatore e il medico.

“Chiediamo che si mettano in sicurezza gli utenti garantendo le cure, la sicurezza e l’isolamento che sono possibili solo con la presenza degli operatori necessari per garantire assistenza e cure, che si garantiscano gli organici e tutti i presidi necessari ad affrontare la presente emergenza Covid, che ci vengano comunicate tutte le misure in atto e la situazione della struttura”, concludono Iannuzzi e Spiga.