Ecosostenibilità urbana, Legambiente: “Genova peggiora per la qualità dell’aria, ma premiata per la pista ciclabile”

Genova. Trend negativo per Genova, che scende e si posiziona dal 37esimo al 53esimo posto – su 105 comuni capoluogo – nella classifica sulla sostenibilità ambientale, secondo quanto emerge dal report Ecosostenibilità urbana 2022 redatto da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Ma al tempo stesso Genova rientra tra le città premiate per buone pratiche, grazie alla pista ciclabile di Corso Italia.

“I dati genovesi sono negativi soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e la raccolta dei rifiuti, che hanno registrato un peggioramento rispetto all’anno precedente. Bene invece dal punto di vista della mobilità sostenibile. La pista ciclabile di corso Italia, che dal centro porta alle spiagge di levante, è un’infrastruttura di qualità, che deve essere ampliata e estesa, come modello, ad altri punti della città. E bene anche per quanto riguarda i dati relativi al numero di genovesi che usufruiscono dei mezzi pubblici per spostarsi: sono infatti sempre più numerosi coloro che scelgono bus e metropolitana” afferma Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria.

“Le città – spiega Mirko Laurenti, responsabile Ecosistema Urbano – devono essere protagoniste di una nuova ripartenza capace di ripensare l’organizzazione, la forma e le funzioni dei quartieri, il modo con cui le persone si muovono nei centri urbani, garantendo insediamenti multifunzionali e inclusivi”.

E prosegue: “C’è urgenza e necessità di città ben pianificate, che combinino spazi residenziali, commerciali, spazi pubblici e alloggi a prezzi accessibili, per un maggior benessere delle comunità. Le aree urbane che riescono a garantire salute, alloggi e sicurezza ai gruppi più fragili, possono contribuire al new normal, affrontando la povertà e le disuguaglianze, ricostruendo un’economia urbana, rendendo più chiare legislazione urbana e governance”.

Dati

“La qualità dell’aria nella nostra regione deve migliorare – spiega Legambiente – perché è ben oltre i limiti dei valori annuali fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di 10 µg/m³ per il biossido di azoto (NO2) e 15 µg/m³ per le PM10 e anche se qualche segnale positivo c’è, ancora non basta”.

Analizzando i numeri Genova registra una concentrazione media annua di 31,8 µg/m³ di biossido di azoto, il 17,17 µg/m³ di PM10 e il livello di ozono è stato superato per trenta giornate, nel 2020 le giornate erano 19.

Migliora la situazione per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale con Genova quarta città nella classifica nazionale per numero di passeggeri trasportati: sono 293,57 mentre sono 47,59 i viaggi/abitante/anno. Anche negli altri comuni capoluogo cresce il numero di passeggeri trasportati: a Imperia sono 10,6 (nel 2020 erano 5), alla Spezia sono 95,5 (erano 70), a Savona sono 38,5 (erano 37).

Pochissime le infrastrutture ciclabili con il dato calcolato in metri per 100 abitanti che registra 0,41 m/ab di Genova; unica nota positiva la nuova pista ciclabile bidirezionale in Corso Italia che viene segnalata anche tra le “Buone Pratiche” nel Report.

Ancora troppo poche le isole pedonali (mq per abitante) a Genova 0,11 mq/ab. Mentre per quanto riguarda l’incidentalità stradale (il dato è a livello provinciale fonte ACI/ISTAT 2021) vede Genova tra le città più pericolose in Italia seconda solo a Bergamo con un numero di morti e feriti in incidenti stradali ogni mille abitanti di 8,5 per Genova, Savona 7,5, La Spezia 6,2, Imperia 6,2.