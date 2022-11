Economia circolare, Sansa (Lista Sansa) presenta una proposta di legge: “Basta sprechi”

Genova. È partito l’iter per la proposta di legge sull’economia circolare promossa dalla consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

“In un momento storico in cui in Liguria il tema dei rifiuti rappresenta ancora un problema, con la nostra proposta di legge vogliamo far in modo che i rifiuti diventino una risorsa, incentivando un diverso modo di produrre e di consumare – spiega Selena Candia -. Regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo hanno già leggi specifiche sull‘economia circolare mentre la Liguria al momento non ha strumenti legislativi per facilitare questo cambiamento”.

Nel concreto la proposta di legge sull’economia circolare prevede una riduzione degli sprechi in tema di energia, di materie prime e di cibo. Una promozione del riuso attraverso strumenti di “sharing”, biblioteche delle cose e centri di riparo. Una riduzione dei rifiuti con la diffusione di fontanelle, di casette dell’acqua e di negozi di sfuso. E inoltre un sostegno alla produzione di oggetti con materiali divisibili per favorirne la riparazione (uscendo dalla “logica smartphone” secondo cui se si rompe un pezzo, come la fotocamera, bisogna gettare via tutto).

“Nella nostra proposta di legge abbiamo previsto un piano triennale per ripensare i sistemi di produzione locali, coinvolgendo le imprese, le associazioni e le Università unite in un polo sperimentale con 4 sedi: a Imperia sull’agroalimentare e il settore florovivaistico; a Savona sulle energie rinnovabili; a Genova sull’hi-tech; a Spezia sulla nautica – sottolinea Selena Candia -. Con questa proposta vogliamo tutelare l’ambiente, sviluppare la ricerca, creare lavoro, far risparmiare le famiglie e le imprese perché diminuiranno i consumi di acqua e energia”.

La proposta di legge, depositata in primavera dai consiglieri regionali della Lista Sansa, è stata illustrata ieri in Regione da Selena Candia e nelle prossime settimane inizieranno le audizioni con le decine di associazioni del territorio che si occupano di sostenibilità, gestione dei rifiuti, tutela ambientale, comportamenti virtuosi e sostenibili, già coinvolte nella fase di stesura della proposta di legge.