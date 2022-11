Ecco come rinascerà l’ex mercato di Bolzaneto: nella nuova casa di quartiere anche un campetto e una palestra di roccia

Genova. Tante persone, tanti interventi e soprattutto grande soddisfazione nel quartiere per la presentazione del progetto definitivo di rigenerazione dell’ex mercato comunale di Bolzaneto, che diventerà una casa di quartiere con spazi educativi, sociali e destinati allo sport.

I rendering del progetto che nasce da un percorso partecipato durato oltre un anno sono stati presentati ieri sera al teatro Govi dal presidente del Municipio Federico Romeo, dai progettisti del Comune e dal vicesindaco Pietro Piciocchi.

Nessuno stravolgimento rispetto al progetto che Genova24 ha descritto ad aprile in questo articolo, ma “alcune piccole novità come la palestra di roccia fortemente voluta dal Cai di Bolzaneto anche per fare i corsi ai più piccoli – racconta Romeo – e un campetto sportivo sul tetto”. Poi una grande sala polifunzionale, aule per lo studio o il coworking, giardini didattici e anche una cucina per poter organizzare le feste del quartiere.

“I lavori cominceranno entro quest’estate – conferma Romeo – e termineranno a fine 2025”. Sempre ieri sera, davanti circa 180 abitanti del quartiere Romeo ha anche ricordato che a gennaio cominceranno i lavori dell’edificio di via Pastorino che ospitava fino al 2015 gli uffici dell’anagrafe e che entro marzo torneranno ad essere erogati.

Una lunga agonia quella dell’ex mercato comunale con l’ultimo banco che aveva chiuso nel 2018 e il rischio degrado, ma Municipio e cittadini sono riusciti a lavorare insieme per destinare quello spazio a un utilizzo di comunità nonostante la prima ipotesi fosse stata quella di un parcheggio e a ottenere dal Comune il finanziamento del progetto.

Dei 750 metri dell’ex mercato, 250 metri al piano terra saranno dati ai vigili del fuoco che potranno ristrutturare la loro storica caserma e insieme avranno lo spazio per collocare i nuovi mezzi di soccorso di dimensioni più grandi.