Eccellenza, Arenzano vittorioso sul Finale (1 a 0)

Arenzano. Dodicesima giornata del lungo campionato ligure di Eccellenza 2022/2023, che quest’anno prevede 34 turni. Oggi, quindi, supera un terzo del suo cammino.

Al Gambino di Arenzano la squadra locale, che occupa un positivo settimo posto in classifica a quota 17, a soli 5 punti di distanza dalla seconda piazza, affronta il Finale. I giallorossoblù, reduci da tre sconfitte consecutive, sono invischiati nelle posizioni pericolose: occupano il tredicesimo posto con 11 punti; si trovano quindi in zona playout in un campionato che prevede la retrocessione di 4 delle 18 squadre partecipanti.

La cronaca.

Arenzano – Finale 1-0 (p.t. 1-0)

Mister Alberto Corradi manda in campo il seguente undici: Boschini, Calcagno, Pirozzi, Rampini, L. Baroni (cap.),Brini, Biancato, F. Baroni, Galleri, Al. Damonte (95), L. Damonte.

A disposizione: Marotta, Al. Damonte (06), Cicirello, Boggiano, Ghigliazza, Pellicciari, Chiappino, Meazzi, Peirotti.

Il Finale allenato da Flavio Ferraro si schiera con Illiante, Caligaris, Messina, Scalia (cap.), Chiarlone, O. Coulibaly, Brollo, Gasco, Renda, I. Coulibaly, Risso.

In panchina: Mondino, Arzarello, Cosentino, Paniate, Marangi, Cristaldi, Belvedere, Serhiienko, Stagnaro.

Arbitra Paolo Trabucco della sezione di Chiavari, assistito da Walter Nicastro (Genova) e Matthias Crisafulli (Imperia).

Padroni di casa in maglia nera con inserti rossi e bianchi, calzoncini e calzettoni neri. Ospiti in maglia a strisce verticali giallorosse, calzoncini e calzettoni rossi.

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente del San Desiderio.

Arenzano con Boschini tra i pali; L. Baroni, Calcagno e Pirozzi in difesa; Al. Damonte, Brini, F. Baroni e Rampini per il centrocampo a quattro; Biancato e L. Damonte mezzali con Galleri punta. In fase difensiva Rampini sulla sinistra arretra come quarto uomo.

Finale con Illiante in porta; in retroguardia da destra Caligaris, O. Coulibaly, Chiarlone. Messina; Scalia davanti alla difesa con Gasco e I. Coulibaly a centrocampo; Brollo e Risso esterni offensivi con Renda al centro dell’attacco.

Il Finale inizia controsole, in una giornata soleggiata e priva di nuvole. Prime schermaglie senza occasioni da rete, al 10° ancora nessuna azione degna di nota.

Al 13° Lorenzo Damonte riceve palla in area, con un bel movimento salta un difensore e con un preciso rasoterra infila la palla alla sinistra del portiere. 1 a 0. Arenzano a segno alla prima opportunità, col Finale che manifesta ancora una volta i suoi limiti in fase difensiva.

I locali giocano con più fiducia e si spingono ancora all’attacco. 19° L. Damonte tocca sulla sinistra per Rampini, conclusione chiusa in angolo da Caligaris.

Al 21° ottimo lancio per Galleri che controlla e calcia a rete, Illiante respinge coi piedi.

Al 23° L. Damonte da fuori area va al tiro, devia un difensore e Illiante para mandando in corner.

Al 25° Ferraro inserisce Cristaldi al posto di O. Coulibaly, oggi in difficoltà. Animi caldi sulla panchina finalese, per il numero 6 arriva il cartellino rosso. Il neo entrato si mette a centrocampo, Gasco arretra centrale difensivo.

Gli ospiti provano a farsi avanti ma le loro manovre sono timorose e sterili.

Gasco si fa male e al 43° deve lasciare il posto a Cosentino. Ora è Messina ad affiancare Charlone al centro della difesa.

Due minuti di recupero. Si rientra negli spogliatoi con l’Arenzano in vantaggio 1 a 0.

Secondo tempo. Al 1° iniziativa di Brollo sulla destra, va via ad un avversario ma conclude sull’esterno della rete.

Il Finale appare un po’ più determinato in avvio di riprrda, complice anche un Arenzano che già nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo si è un po’ seduto.

Al 6° terzo cambio nel Finale: Stagnaro per Renda. Cartellino giallo a Scalia per un intervento a centrocampo.

All’8° L. Damonte va al tiro dal vertice dell’area piccola, Messina si oppone in angolo.

Al 9° Messina ferma una ripartenza di Galleri: ammonito.

Prima sostituzione tra i locali al 17°: Cicirello per Biancato.

Al 25° cartellino giallo a F. Baroni che atterra Risso. Punizione di Risso, testa di Chiarlone: a lato.

Pellicciari prende il posto di L. Damonte. Nel Finale entra Belvedere per I. Coulibaly. Altro cambio al 28°: Serhiienko per Brollo.

Ammonito Pirozzi al 29°. Al 30° cartellino giallo per Stagnaro. Al 33° Belvedere allunga la lista degli ammoniti.

Nel frattempo il Finale ha aumentato la pressione, chiudendo l’Arenzano nella sua metà campo. Ottiene però solamente due corner, senza impegnare Boschini.

Corradi manda in campo Meazzi per F. Baroni al 36°.

Prosegue il forcing finalese, difesa locale un po’ in affanno.

Al 39° Corradi inserisce Peirotti per Galleri.

Si accendono i riflettori. Quattro minuti di recupero. Al 47° angolo del Finale infruttuoso. Ripartenza locale e Illiante esce coi piedi per anticipare Peirotti.

Ammonito Pellicciari che non rispetta la distanza su una punizione. Finisce 1 a 0.

Quinta vittoria in campionato per l’Arenzano che sale al sesto posto a quota 20 punti. Quarta sconfitta consecutiva per il Finale, alle cui spalle restano solamente Taggia e Canaletto.