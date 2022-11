Due cacciatori feriti dai cinghiali durante un battuta di caccia: uno è gravissimo

Savona. E’ stato trasferito in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure il cacciatore che, nella tarda mattinata di oggi è stato ferito da un cinghiale nei boschi di Orco Feglino.

L’incidente si è verificato nella zona di San Filippo alle 13 circa. Sul posto sono intervenuti i militi della croce verde di Finalborgo ed il personale del soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco. Alla luce della grave emorragia riportata dal ferito e in considerazione della zona piuttosto impervia, i soccorritori hanno richiesto il supporto dell’elicottero Grifo.

Il mezzo aereo, tuttavia, non era in grado di atterrare a causa del forte vento, perciò le squadre a terra hanno trasferito il paziente su strada. Poi l’uomo è stato trasferito al Santa Corona in ambulanza in codice rosso. Secondo quanto accertato, nello “scontro” con l’animale l’uomo ha riportato una ferita ad una gamba e ad una mano. Ancora da appurare l’esatta dinamica dell’episodio.

Sorte simile ha avuto, per sua sfortuna, il compagno di battuta del cacciatore ferito e che ha allertato i soccorsi per primo: nel ricongiungersi con la sua squadra, infatti, è stato a sua volta ferito da un altro ungulato. Anche per lui una ferita e il trasporto al Santa Corona in codice giallo.