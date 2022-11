Doppia vittoria per il Basket Pegli: le donne trovano il riscatto con Pasta, gli uomini strappano i due punti al Loano

Genova. Doppia vittoria per il Basket Pegli in Serie B femminile e in Serie C maschile. Da un lato le ragazze di coach Conte fanno loro i due punti contro la Polisportiva Pasta. Dall’altro i ragazzi di coach Conforti strappano la vittoria contro il Basket Loano.

Vittoria importante, quella al PalaPasta Rivalta di Torino, perché permette alle arancioblù di riscattare la sconfitta contro il Derthona. Una sfida caratterizzata da equilibrio nei primi minuti. Successivamente, registrata la difesa, le genovesi prendono il largo e conquistano così due punti importanti per la classifica.

“Partita iniziata in equilibrio per i primi cinque/sei minuti con loro bene dall’arco, noi un po’ di leggera fatica ad andare in ritmo – l’analisi di coach Mario Conte – Poi abbiamo registrato qualcosa in difesa e abbiamo raccolto maggiore continuità in attacco, prendendo il vantaggio. Ci aspettavamo una reazione e in parte l’abbiamo avuta. Abbiamo sicuramente affrontato la partita con un’intensità e un approccio diversi rispetto a quella con Derthona, provando ad alzarli dall’inizio e provando a collaborare di più in attacco e qualche risultato l’abbiamo avuto. Sicuramente dobbiamo registrare qualche blackout in alcune parti della partita. Dobbiamo mettere a posto ancora qualcosa in attacco per quanto riguarda le percentuali ma sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti rispetto a domenica e dobbiamo continuare su questa strada. Infine, facciamo tutti gli auguri di pronta guarigione all’atleta Lisa Tamini dopo il piccolo malore accusato nella partita”.

Meno positivo l’approccio iniziale da parte della prima squadra maschile, impegnata contro il Basket Loano al PalaCorradi. Grande equilibrio nel primo quarto, con però parziale loanese che porta i biancorossi in vantaggio all’intervallo lungo. Decisiva quindi l’ultima frazione da parte dei ragazzi di Coach Conforti, capaci di far registrare un parziale di 16-5 che risulterà decisivo per i due punti.

“Una vittoria che fa tanto morale, che ci teniamo stretta- commenta il tecnico -. Ci prendiamo due punti e li mettiamo lì in classifica. Contentissimi ma approcciato non benissimo la partita. Siamo partiti super, poi c’è stato un blackout totale che ci ha portati a essere sotto all’intervallo e al terzo quarto. Siamo stati bravi a riprenderci e a mettere su difese che hanno messo in difficoltà i loro attacchi, riuscendo a trasformarle in punti dall’altra parte del campo. Vittoria che fa benissimo alla nostra squadra ma comunque sofferta. Abbiamo sbagliato tante cose e quindi ci servirà per crescere e per il prosieguo del campionato. Ora testa ad Auxilium, altra partita non scontata e molto difficile”.

SERIE B

POLISPORTIVA PASTA vs BASKET PEGLI 46-75 (13-24; 12–18; 6-13; 15-20)

POLISPORTIVA PASTA: Tamini 3, Isoardi 7, lancini 2, Mattiazzi 3, Rossi 3, Minarelli 2, Berezova 3, Mola 2, Ercole 17, Jaques, Schimmenti 2, Demartini 2. Coach: Cantanna. Assistente: Giardino. Ass. Giardino.

BASKET PEGLI: Bertini 7, Orlandini, Nezaj 16, Policastro, Aquilano 8, Nwachukwu 17, Magno 3, Arecco 14, Camarda 8, Barberis 2. Coach: Conte. Assistente: Pozzato.

SERIE C SILVER

BASKET PEGLI vs BASKET LOANO 50-47 (15-16; 10-15; 9-11; 16-5)

BASKET PEGLI: Cavargna, Mozzone E. 4, Monaldi 3, Bruzzone, Nicoletti 5, Nsesih 10, Cartasegna 2, Schiano 17, Vagnati, Zaio A. 7, Grillo 1, Zaio M. Coach: Conforti Alf. Assistente: Oneto.

BASKET LOANO: Giusto Bellando 2, Martino 8, Fumagalli 2, Volpi 6, Giromini 2, Segaro ne, Vaccarezza, Borgna 11, Patrone ne, Bussone 13, Lagana 3, Xhafa ne. Coach: Taverna.