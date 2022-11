Domenica il Park Tennis Genova ospita Vela Messina: in palio la vetta del girone 1 di A1 maschile

Genova. Sfide al vertice domenica prossima in occasione del quinto turno del campionato di serie A1 maschile. Il Park Tennis Genova ospita, sui campi di via Zara, il CT Vela Messina a partire dalle 10. Entrambe le squadre sono appaiate a 8 punti dopo aver collezionato due vittorie e due pareggi. Il Park è reduce dal 3-3 in casa del Sassuolo, con l’aggancio in testa alla classifica da parte di Messina avvenuto nella giornata di ieri dopo l’affermazione casalinga per 4-2 contro Prato.

“Messina ha portato a casa la sfida contro Prato grazie ai doppi e questo rende determinante la sfida di domenica che dobbiamo assolutamente cercare di vincere in modo da rimanere padroni del nostro destino prima dell’ultima giornata che ci vedrà scendere in campo in casa del TC Prato – afferma il capitano Tommaso Sanna – Sicuramente sarà una sfida che si giocherà sino all’ultimo punto. Speriamo di avere tanto pubblico nel nostro circolo per ricevere quella spinta avuta all’andata da Messina in occasione dei decisivi doppi”.

All’andata, in Sicilia, il Park si portò avanti sul 3-0 dopo i singolari con le vittorie di Kimmer Coppejans, Alessandro Giannessi e Gianluca Mager. Messina recuperò con Fausto Tabacco e con i doppi Trungeliti-Ocleppo e Tabacco-Tabacco, vincitori nell’ultima sfida per 11-9 al supertiebreak contro Sorrentino e Coppejans.

Domenica una sfida per molti versi decisiva. Il Park Tennis Genova chiama a raccolta i propri soci e i propri supporters nella sfida che opporrà i tennisti della società del presidente Federico Ceppellini ai siciliani vicecampioni d’Italia. “La consueta carica e attaccamento ai colori gialloblù, comune sia ai giocatori che ai loro sostenitori oltre che alla dirigenza e allo staff tecnico, può fare la differenza”, dicono dal club.