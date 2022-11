Dino Pesce primo medico morto di Covid a Genova, domani a Tursi consegna del riconoscimento in sua memoria

Genova. Anla Liguria, l’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda, consegnerà domani, alle 17,30, nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, il riconoscimento alla memoria del dottor Dino Pesce, per vent’anni primario del reperto di medicina generale dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, primo medico morto a Genova per covid, a 73 anni, nel marzo del 2020.

Ad organizzare la cerimonia il Comitato per i Riconoscimenti ANLA Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova, la Regione Liguria e la Asl3. Verrà consegnato anche un riconoscimento alle strutture dei pronto soccorso degli ospedali di Genova Evangelico Voltri, Galliera, San Martino, Villa Scassi, e alle lavoratrici e lavoratori che vi operano, “visto l’enorme e onorevole lavoro svolto dal 2020 ad oggi a causa del Covid19”.

Domani a palazzo Tursi si svolgerà anche una tavola rotonda, moderata da Matteo Dell’Antico, a cui parteciperanno gli assessori all’Ambiente Matteo Campora e alle Politiche sociali Lorenza Rosso per il Comune di Genova; l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, la dottoressa Marta Caltabellotta e il dottor Alessandro Rollero di Asl3; il presidente di ANLA Liguria Cesare Calzolari e il presidente nazionale Edoardo Patriarca.

Sarà l’occasione anche per ricordare il lavoro svolto negli anni da ANLA, che dal 1949 opera per la difesa dei diritti e della dignità delle persone anziane e per il miglioramento dei rapporti intergenerazionali, con l’obiettivo di valorizzare, nei rapporti aziendali, la fedeltà, l’esperienza e la professionalità dei lavoratori anziani, per formare quel “sentimento di squadra” dal ANLA trae la sua forza.