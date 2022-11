Differenziata, Garibaldi (Lega): “Prorogare scadenza del bando di gara sui rifiuti nei comuni del Tigullio”

Genova. “Il 21 novembre scorso si è tenuto un incontro tra Città Metropolitana e rappresentanti dei Comuni del Tigullio, del Golfo Paradiso e dell’entroterra, in vista dell’appalto unico di raccolta e smaltimento della differenziata. La scrittura del bando di gara è iniziata solo a settembre e le procedure di chiusura dei bilanci 2022 e di redazione dei bilanci 2023, soprattutto per i Comuni più piccoli, creano una mole di lavoro pesante per gli uffici già ridotti al minimo, e si rischia di non avere il tempo necessario perché il capitolato possa rispondere ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità del servizio”.

Lo dice in una nota il Consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi.

“Consideriamo inoltre che per le diverse esigenze dei comuni tale lavoro non può essere eseguito in tempi brevi. Con l’interrogazione presentata oggi in Consiglio regionale abbiamo chiesto di allungare i tempi del bando o di trovare soluzioni alternative per il procedimento che può avere tempi più lunghi essendo iniziato comunque nei termini. I comuni avranno così il tempo necessario per risolvere le loro criticità, conclude Garibaldi.