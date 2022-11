Depositi chimici, fissato a martedì l’incontro tra comitati, municipio e Autorità portuale

Genova. Dopo mesi di attesa è finalmente arrivata dall’Autorità portuale di Genova la convocazione del municipio Centro Ovest e dei comitati, capeggiati dalle Officine Sampierdarenesi, che si battono contro il progetto di dislocamento dei depositi chimici da Multedo alle aree portuali di Ponte Somalia, a Sampierdarena.

Il presidente delle Officine, Gianfranco Angusti, è intenzionato a ribadire a palazzo San Giorgio come l’ipotesi di trasferimento sia una sorta di tradimento rispetto alle strategie annunciate in passato dall’amministrazione e dal centrodestra.

“E’ bene ricordare che nel biennio 2020-2021, il Sindaco di Genova Marco Bucci ed AdSP affidarono al “Dipartimento di Scienze Politiche” dell’Università di Genova la mediazione di un débat public (così come definito dallo stesso Sindaco Marco Bucci), tra le Istituzioni locali, le organizzazioni industriali e sindacali, i comitati ed i cittadini, al fine di trovare un’area potenzialmente idonea al detto trasferimento. Tra le aree considerate, mai è stata nè indicata nè nominata quella di Ponte Somalia. Pertanto, visto che il Sindaco Marco Bucci continua a dare per certa la fattibilità della dislocazione dei depositi petrolchimici su Ponte Somalia, promettendo “a breve” la presentazione del progetto medesimo, vista d’altro canto la fattiva contrarietà di Officine Sampierdarenesi, del Municipio e dei cittadini, riteniamo di dover confermare categoricamente la ferma opposizione alla realizzazione di tale opera, che rischia di acuire lo scontro ed il conflitto”, si legge in una nota

All’incontro ci sarà anche il presidente del municipio Michele Colnaghi che da tempo chiede, invece, che l’Autorità portuale dimostri una maggiore trasparenza e collaborazione nella trasmissione dei documenti relativi al progetto. Nei mesi scorsi il municipio ha sostenuto direttamente il ricorso al Tar contro i depositi presentato da alcuni cittadini residenti vicino a ponte Somalia ma è stato molto complicato, per gli avvocati, avere le carte su cui basare la procedura.