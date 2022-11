Depositi chimici, faccia a faccia tra porto, municipio e cittadini: presto l’apertura di due tavoli sul progetto

Genova. Primo faccia a faccia (a faccia) oggi a palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale, sulla questione dei depositi chimici. Il presidente del porto Signorini ha incontrato il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi e Gianfranco Angusti, presidente delle Officine Sampierdarenesi, una delle realtà che combattono contro l’ipotesi del trasferimento di Superba e Carmagnani da Multedo a Ponte Somalia.

Durante l’incontro, durato un’ora e mezza, c’è stata la disponibilità da parte del porto a coinvolgere maggiormente il territorio. In concreto su parla dell’apertura di due tavoli, uno tecnico e uno politico-sociale, in attesa della conferenza dei servizi dove sarà presentato il progetto definitivo di dislocamento.

Uno dei punti sollevati nei mesi scorsi era stato proprio quello della trasparenza. Municipio e comitati hanno fatto fatica a reperire i documenti ufficiali in merito alle decisioni prese finora, sia da parte dell’Autorità portuale sia di altre istituzioni.

Il tavolo tecnico dovrebbe servire proprio a esporre i dettagli del progetto, quello “sociale” a spiegare perché, dal punto di visita dell’Autorità portuale, non dovrebbe preoccupare i residenti.

Nel frattempo comitato e municipio non arretrano di un millimetro nella contrarietà al dislocamento e restano in piedi i ricorsi presentati contro i depositi chimici a Ponte Somalia. Proprio oggi gli avvocati dei cittadini, supportati dal municipio, hanno depositato al Tar una memoria aggiuntiva di 30 pagine.

“Abbiamo esposto a Signorini il problema della mancanza di dialogo e bene l’idea di istituire i tavoli – dice il presidente del municipio Michele Colnaghi – noi continuiamo a pensare che il trasferimento dei depositi a Sampierdarena non sia una cosa da fare, inoltre ricordiamo che su quel progetto mancano ancora il parere dell’Enac, la valutazione di impatto ambientale e l’ordinanza della capitaneria che modifica la tipologia di merce in transito in quell’area”.