Depositi chimici a Sampierdarena, le ‘Officine’ all’attacco: “Da Signorini nessuna risposta, pronti a manifestazione”

Genova. “A distanza di quasi un mese dalla nostra richiesta di incontro al Presidente di AdSP, Paolo Signorini, in merito al progetto di dislocazione dei depositi petrolchimici su Ponte Somalia, ad oggi non abbiamo ricevuto riscontro alcuno, né tantomeno una convocazione, come da noi richiesto”.

Queste le parole che arrivano dalle Officine Sampierdarenesi che in un comunicato stampa tornano all’attacco sull’ipotesi di ricollocazione dei depositi chimici di Multedo proprio a Sampierdarena: “E’ bene ricordare che nel biennio 2020-2021, il Sindaco di Genova Marco Bucci ed AdSP affidarono al “Dipartimento di Scienze Politiche” dell’Università di Genova la mediazione di un débat public (così come definito dallo stesso Sindaco Marco Bucci), tra le Istituzioni locali, le organizzazioni industriali e sindacali, i comitati ed i cittadini, al fine di trovare un’area potenzialmente idonea al detto trasferimento. Tra le aree considerate, mai è stata nè indicata nè nominata quella di Ponte Somalia. Pertanto, visto che il Sindaco Marco Bucci continua a dare per certa la fattibilità della dislocazione dei depositi petrolchimici su Ponte Somalia, promettendo “a breve” la presentazione del progetto medesimo, vista d’altro canto la fattiva contrarietà di Officine Sampierdarenesi, del Municipio e dei cittadini, riteniamo di dover confermare categoricamente la ferma opposizione alla realizzazione di tale opera, che rischia di acuire lo scontro ed il conflitto”.

“Tale situazione viene esacerbata anche dalla totale mancanza di riscontro da parte del Presidente di AdSP alla nostra richiesta di incontro – concludono – Invitiamo pertanto tutto il Municipio, i cittadini, le associazioni, i comitati, i sampierdarenesi tutti e chiunque abbia a cuore la difesa della sicurezza dei cittadini e della nostra città, a prepararsi ad una grande manifestazione”.