Decreto rave, critico il giurista Cuocolo: “Reato indeterminato e rischi di incostituzionalità”

Genova. Pochi aspetti non problematici e molti punti critici. Così secondo il costituzionalista Lorenzo Cuocolo, professore di diritto all’università di Genova e alla Bocconi di Milano, si presenta al momento il cosiddetto ‘Decreto Rave’ che introduce l’articolo 434-bis nel codice penale per punire appunto e in modo tutt’altro che lieve chi organizza un rave e chi vi partecipa. Nessun giudizio politico o morale rispetto alla norma ma un’analisi strettamente tecnica quella che Genova24 ha chiesto al giurista.

Partendo dai ‘lati positivi’ secondo Cuocolo al primo dubbio se sia ammissibile approvare norme penali attraverso un decreto legge “la risposta è sì: ci sono numerosi esempi e la Corte costituzionale ha detto che si può fare” così come “viene rispettato il principio della riserva assoluta di legge previsto dall’articolo 25 della Costituzione in quanto il decreto legge soddisfa la riserva di legge” dice ancora il costituzionalista. Ancora, nessun particolare problema nemmeno per quanto riguarda il fatto che il decreto legge dovrebbe essere varato solo “in casi straordinari di necessità e urgenza” come recita l’articolo 77 della Costituzione: “E’ evidente a tutti che negli anni lo strumento del decreto legge è sempre stato utilizzato per approvare qualunque genere di norma anche perché la valutazione della necessità e dell’urgenza la fa il Parlamento in fase di conversione e difficilmente quindi sarà un giudice a valutare la questione”.

Ma gli aspetti problematici del decreto ci sono e non sono da sottovalutare secondo Cuocolo. Il primo è quello della “definizione della fattispecie penale. In casi come questi si parla di ‘norma penale in bianco‘ perché viene definita in dettaglio la sanzione ma non in modo chiaro la fattispecie penale. Per questo in tanti in questi giorni si stanno domandando se davvero la norma non possa essere estesa agli operai che occupano una fabbrica, ai ragazzi che fanno un’occupazione a scuola. Manca una definizione tassativa della fattispecie di reato”.

Altra cosa non chiara: “Quale diritto vuole proteggere esattamente la norma? La proprietà privata o pubblica? oppure l’incolumità dei partecipanti al rave? Perché nel primo caso i reati esistono già, nel secondo allora non si capisce come si tutela l’incolumità dei giovani se per esempio il terreno dove si svolge il rave viene regolarmente affittato oppure dato in comodato d’uso”.

Ancora, “suscita perplessità il carattere tautologico di una norma dove l’invasione consiste nell’invasione” dice riferendosi a come è scritto l’articolo appena introdotto (“L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”).

Ancora, “l’articolo pone un ulteriore limite al diritto di riunione rispetto a quello previsto dall’articolo 17 della Costituzione e quindi potrebbe porre qualche problema di costituzionalità”.

Infine, non ultimo aspetto “c’è da sottolineare la particolare severità della pena non tanto nel massimo edittale di sei anni ma nel minimo di tre, superiore a reati molto più gravi come il sequestro di persona solo per fare un esempio, che pone un problema sotto il profilo della proporzionalità della pena”. Aspetti che Cuocolo auspica siano “rivisti in sede di conversione in legge, sennò potrebbero finire davanti alla Corte costituzionale”