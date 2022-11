Da Alghero a Genova, volo urgente per un 13enne in pericolo di vita

Genova. È atterrato a mezzanotte di ieri sera all’aeroporto di Genova il volo dell’Aeronautica militare, proveniente da Alghero, con a bordo un ragazzo di 13 anni in pericolo di vita.

Si tratta del velivolo C130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, decollato dall’aeroporto di Pisa diretto prima verso l’aeroporto militare di Alghero, sede del distaccamento dell’Aeronautica militare, per imbarcare una ambulanza con a bordo il piccolo paziente e una equipe medica dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, e poi verso Genova.

L’ambulanza una volta sbarcata a Genova si è diretta immediatamente verso l’ospedale Gaslini per il ricovero immediato del paziente.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.

[fonte fotografia: profilo Twitter Aeronautica militare]