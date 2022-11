Cucciolo di cane gettato nel bidone. Salvato dagli studenti: ha una zampa rotta

Genova. Hanno sentito un guaito provenire da un cassonetto, e dopo essersi ‘affacciati’ nel contenitore la drammatica scoperta: un piccolo cucciolo di cane gettato tra i rifiuti con una zampa rotta.

Questo il triste ritrovamento avvenuto questa notte in via Balbi, dove l’attenzione di alcuni studenti di passaggio è stata attirata dai rumori provenienti dal bidone dell’immondizia. I ragazzi hanno chiamato la croce gialla, e in pochi minuti un volontario ha raggiunto il luogo del ritrovamento per soccorrere la bestiola.

Si tratta di un giovane esemplare di circa tre mesi, ferito ad una zampa, forse proprio durante l’abbandono. Dell’accaduto è stata avvisata anche la polizia locale che ha fatto scattare le indagini: con le telecamere della zona si cercherà il responsabile che rischia una denuncia per maltrattamento di animali. Il piccolo sarà affidato al canile di Monte Contessa.

(Foto: archivio)