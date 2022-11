Genova. Un ponteggio è crollato da un palazzo di via Fieschi a causa del forte vento che da ieri sta sferzando tutta la città e la regione a regime di burrasca. La strada al momento è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona: il vento soffia ancora molto forte e il ponteggio è ancora in movimento per cui resta alto il pericolo di nuovi crolli della struttura e difficoltoso l’approccio in quota da parte dei pompieri.

La buona notizia è che non si registrano feriti o danni strutturali al palazzo. Sono in corso sopralluoghi all’interno di alcune abitazioni per verificare eventuali danni provocati dal crollo.