Crisi industriali, Arboscello (Pd): “Basta lettere senza risposta, Toti e Benveduti parlino con i ministri”

Genova. “La Giunta Toti in tutti questi anni a guida della Regione Liguria non è mai riuscita ad attivare una relazione efficace e concreta con i Governi nazionali per risolvere le tante crisi industriali che insistono sul nostro territorio. Nonostante le vertenze Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier, Sanac, Funivie, siano all’interno di comparti strategici per l’intero Paese e abbiano una valenza nazionale, la Regione non è mai riuscita a fare calendarizzare incontri con i sindacati o si è mai occupato di trovare concretamente delle soluzioni per i lavoratori”.

Così Roberto Arboscello vicepresidente Commissione attività produttive e consigliere regionale del Partito Democratico in merito alle crisi industriali liguri.

“Negli anni, Toti e Benveduti non sono mai stati considerati come interlocutori a Roma. Ora, ci aspettiamo un cambio di passo: il gruppo del Presidente Toti sostiene il nuovo Governo Meloni e gli assessori all’Economia e alle Infrastrutture, sono rispettivamente Giorgetti (ex Mise) e Salvini, illustri esponenti leghisti, dello stesso Partito di cui fa parte (forse senza particolare peso politico) l’Assessore allo sviluppo Economico Benveduti. Non basta l’invio delle lettere, servono azioni politiche concrete da parte della Regione Liguria e un rapporto più stretto e diretto con il Governo, per lo sviluppo, produzione e occupazione nel nostro territorio”, conclude il consigliere PD.