Criscito lascia il Toronto e si ritira dal calcio giocato

Genova. Mimmo Criscito si ritira dal calcio giocato e lascia il Toronto Fc. Lo ha comunicato la stessa società canadese e il giocatore, che era già tornato a Genova, ha rilanciato la notizia.

Secondo quanto si apprende l’ex Genoa avrebbe rescisso consensualmente il contratto. La sua seconda avventura all’estero si conclude dopo pochi mesi.

“Grazie per questi sei mesi – ha dichiarato su Instagram Criscito – io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Adesso è tempo di pensare al futuro”.

Futuro che Criscito disegnerà entro fine anno, sempre secondo quanto dichiarato sui social.

Il difensore, 36 anni il 30 dicembre, conclude una carriera di 19 anni che lo ha visto giocare ai massimi livelli in Italia e in Russia, vestendo le maglie di Genoa e Juventus oltre che Zenit San Pietroburgo. 26 le presenze nella nazionale maggiore. Difensore mancino, in grado di giocare sia come centrale sia come esterno, Criscito ha segnato 51 gol in 554 presenze nelle principali competizioni europee, tra cui Serie A, Russian Premier League, Uefa Champions League, Uefa Europa League, Coppa del Mondo Fifa e Uefa Nations League.