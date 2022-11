Cresce l’attesa per il grande rugby: domani c’è Italia-Sudafrica, incontro non solo sportivo

Genova accoglie gli atleti della Nazionale di Rugby che domani, alle 14 allo stadio Ferraris, affronteranno il Sudafrica nell’ultimo test delle Autumn Nations Series 2022: un incontro che segue la prima storica vittoria dell’Italrugby nel secondo test match autunnale contro l’Australia.

Una week-end all’insegna dello sport, ma anche della solidarietà che ha coinvolto ieri i bambini dell’istituto Giannina Gaslini di Genova, una grande sorpresa per giovani pazienti che hanno ricevuto la visita di una delegazione della Nazionale Italiana: momenti di svago e sorrisi in presenza dell’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi e della dirigenza dell’Istituto Gaslini con la partecipazione dei ragazzi del Cus Genova.

“Lo sport è il più forte strumento che abbiamo per superare ogni ostacolo” ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – “Per questo abbiamo voluto regalare una grande emozione ai bambini dell’Istituto pediatrico Gaslini per permettergli di vivere da vicino un evento così atteso per Genova. Vorrei ringraziare di cuore gli azzurri per questo gesto di inclusione e coesione sociale che rappresenta in realtà una grande lezione di vita”.

Un’occasione di scambio e di confronto culturale anche tra Istituzioni a livello internazionale: alle 14 di oggi, il sindaco Marco Bucci ha ricevuto nel suo ufficio l’ambasciatrice del Sudafrica in Italia Nosipho Nausca-Jean Jezile, ricevuta in Regione anche dall’assessore Marco Scajola in rappresentanza del presidente Toti. Tra i temi trattati durante l’incontro le opportunità di scambio commerciale, la Blue Economy e le opportunità di crescita legate alla nautica e la nuova infrastruttura per le telecomunicazioni che collegherà Africa, Europa e Medio Oriente.

L’ambasciatrice ha espresso la sua grande passione e ammirazione per le numerose iniziative genovesi di respiro internazionale, Euroflora in particolare: sarà per questo ospite d’onore del sindaco Bucci in occasione della tredicesima edizione nel 2025. Una promessa che coinvolge uno dei più grandi eventi della nostra città in attesa dell’imminente appuntamento di domani.

Protagonisti dell’incontro che si terrà questa sera allo stadio Carlini-Bollesan di Genova con fischio d’inizio alle ore 19.30, gli atleti della Cambridge University che hanno incontrato il Sindaco Bucci nel pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Tursi dopo un tour guidato ai Palazzi dei Rolli. Una partita, disputata contro i Siluri R.C che aprirà il week end di rugby internazionale e culminerà con l’attesissimo match di domani tra Italia e Sudafrica.

Anche in occasione dell’incontro sportivo di rugby Italia-Sudafrica, in programma alle 14 sabato 19 novembre, allo stadio Luigi Ferraris, la Prefettura di Genova ha disposto che, all’interno dell’impianto sportivo e nell’area perimetrata di alcune zone di Marassi e San Fruttuoso, sia fatto divieto di: