Covid, ricoveri in crescita. La proposta di Gratarola: “Stop al tampone per gli asintomatici in ospedale”

Genova. “Tamponare solo i soggetti sintomatici, mantenendo misure prudenziali come la mascherina per gli altri, che poi è il criterio che tutti adottiamo nei luoghi affollati”. È la proposta di Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria, mentre sale la pressione sugli ospedali per i positivi al coronavirus ricoverati nei reparti. Proprio oggi il policlinico San Martino ha comunicato di aver riaperto un reparto Covid.

“I ricoveri sono saliti, come c’era da aspettarsi, perché siamo nella stagione più fredda e quindi aumenta il contagio, così come aumentano le sindromi influenzali – spiega Gratarola -. Questa è però una ragione ad invitare ancora una volta alla vaccinazione, al richiamo anti Covid e all’antinfluenzale che soprattutto nelle grande più fragili, quelle anziane in generale, può essere un mix piuttosto preoccupante“.

Tuttavia, prosegue l’assessore, “l’aumento dei contagi ci preoccupa un po’, ma bisogna ricordare che l’epidemia è cambiata e molti dei malati che giungono al pronto soccorso si rendono conto di essere positivi solo perché siamo obbligati ancora a fare il tampone anche agli asintomatici. In futuro il governo potrebbe rivedere questo tipo di norme”.

Da qui la proposta di escludere i soggetti asintomatici dal tampone. “Questo – prosegue Gratarola – sarebbe l’unico modo per evitare di creare aree di contenimento di pazienti semplicemente positivi, ma che non hanno nulla della malattia Covid del passato e sono venuti in ospedale per ragioni diverse. In più porterebbe a un enorme vantaggio, quello di curare i malati in maniera più opportuna perché se metto un malato in un’area Covid non lo curo con la stessa attenzione che un malato negativo riesce ad avere”.

D’altra parte continua a preoccupare la scarsa adesione alla campagna vaccinale in questi ultimi mesi da parte dei soggetti più fragili. “Le coperture per la quarta dose non sono sufficienti. Il richiamo ultimo è stato fatto ancora poco perché è la paura che determina l’istinto ad andarsi a vaccinare – continua Gratarola -. Ci si vaccina quando si vedono i morti, gli ospedali che esplodono. Quando sembra tutto calmo la gente dice: probabilmente è finita. In realtà non è finito nulla perché il virus circola ancora. Circola con la stessa forza di prima: oggi vedete un minor attacco perché la gente è vaccinata, ma le varianti che si susseguono nel tempo sono contagiose altrettanto. È l’effetto sul paziente che, essendo immunocompetente, non è quello dei primi mesi del 2020″.

Nel frattempo, per ridurre gli effetti del “mix” con l’influenza, la Lombardia ha deciso di offrire la vaccinazione gratuita a tutta la popolazione. E la Liguria? “Intanto bisognerebbe iniziare a utilizzare le 400mila dosi che sono state comprate per la Regione Liguria per tutta la fascia che si è stabilito essere quella che rischia di più, siamo invece a 160-170mila dosi effettuate. Poi potrebbe anche essere un’idea quella di allargarla, per adesso è un provvedimento che non è ancora stato preso in considerazione”, conclude Gratarola.