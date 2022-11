Covid, nessun colpevole per i morti nelle Rsa: “Indimostrabile il nesso di causalità”, archiviata l’inchiesta

Genova. La parola fine viene messa proprio in questi giorni dal sostituto procuratore Daniela Pischetola e dal procuratore aggiunto Francesco Pinto.

A due anni dall’apertura di quella che era diventata una maxi inchiesta la procura di Genova chiede l’archiviazione per i morti di 6 Rsa, avvenute nelle fasi più drammatiche della pandemia da coronavirus, tra marzo e aprile 2020.

Per la procura non è possibile qualificare il reato di epidemia e, insieme, non è dimostrabile il nesso di causalità tra i morti e la responsabilità dei singoli indagati. Le sei “ case di riposo” finite nell’inchiesta che ora viene archiviata sono la Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia a Rivarolo; il Centro di riabilitazione a Quinto, il Don Orione Paverano a San Fruttuoso; la Camandolina e la residenza San Camillo in zona Righi; la residenza protetta Torriglia a Chiavari.

L’indagine era nata grazie agli esposti di decine di parenti ma supportata poi dai numeri secondo i quali nelle sei case di riposo coinvolte il numero dei decessi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 aveva superato anche del duecento per cento quello degli anni precedenti. Era anche emerso un aumento della mortalità del 120%, in tutte le case di riposo del territorio genovese. rispetto alla media degli ultimi tre anni.

Sul registro degli indagati erano finiti i nomi dei direttori sanitari e amministrativi, in tutto dodici persone accusate di epidemia colposa, reato che tuttavia oggi la Procura non viene possibile qualificare in quest’inchiesta.