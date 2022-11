Covid, Liguria unica regione “a rischio alto”: raddoppiati i ricoverati in terapia intensiva

Genova. Una regione è classificata questa settimana a rischio alto per molteplici allerte di resilienza, la Liguria. La scorsa settimana nessuna regione era classificata così.

Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid: 12 regioni sono a rischio moderato (rispetto alle 4 della settimana precedente) e 8 a rischio basso. Le 12 a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Provincia Trento, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

“È opportuno precisare che, analizzando la situazione odierna, la pressione ospedaliera è l’unico indicatore appropriato per definire il quadro epidemiologico e mostra un trend in leggera crescita: +10% dei nuovi positivi in ospedale in una settimana, con il 70% dei positivi dei positivi ricoverati che si trovano in ospedale per patologie no-Covid – osserva Alisa in una nota -. È opportuno ricordare inoltre come attualmente sia occupato soltanto il 3% dei posti letto disponibili in terapia intensiva. Va inoltre sottolineato come la valutazione del rischio dell’Iss si basa su indicatori del decreto di aprile 2020. Oggi la situazione è completamente diversa da allora, la malattia è cambiata e gli indicatori utilizzati nel 2020 si possono considerare superati“.

In una settimana in Liguria gli ospedalizzati passati da 251 a 299 e sono raddoppiati i malati in terapia intensiva: da 4 a 8. Nelle ultime 24 ore ci sono i ricoverati sono cresciuti di 9 unità. Lo scorso venerdì i positivi erano 10722, oggi sono 12019, 359 più di ieri. I nuovi casi sono tornati a sfiorare i mille al giorno: sono 961 a fronte di 5180 tamponi, 750 molecolari e 4430 test antigenici.

Il tasso di positività è del 18,55%. La scorsa settimana con 4436 tamponi e 694 nuovi casi era al 15,64%. I nuovi casi sono 491 nell’area di Genova, 155 nello Spezzino, 138 nel Savonese, 91 nell’Imperiese, 81 nel Tigullio e 5 non sono residenti in regione. I guariti sono stati 602. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. I morti da inizio pandemia sono 5.649, venerdì scorso erano 5.645. In un giorno sono state somministrate 1.518 dosi di vaccino.