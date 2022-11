Covid, in Liguria calo dei ricoveri ma i nuovi contagi continuano a salire: +856 in un giorno

Genova. Diminuiscono, in Liguria, gli ospedalizzati a causa del virus ma i nuovi casi tornano a salire: dopo giorni in cui erano rimasti sempre sotto quota 500 sono diventati 856 nelle ultime 24 ore a fronte di 6916 tamponi, di cui 1139 molecolari e 5777 antigenici. Sono i dati forniti da Alisa/Regione in flusso per il ministero della Salute.

Il tasso di positività, che era sceso sotto il 10% e schizzato a 12,37%. I guariti però sono 1559 quasi il doppio dei nuovi casi e questo ha fatto sì che il numero dei positivi sia comunque fortemente in flessione. Ora i positivi sono 11255, 704 meno di ieri.

In calo anche gli ospedalizzati nelle strutture pubbliche della Liguria: sono 251 (5 in terapia intensiva, erano 6), 14 in meno rispetto al giorno precedente.

Nelle ultime ore c’è stato anche un decesso, di una donna di 90 anni all’ospedale di Sestri Levante. I morti da inizio pandemia sono 5624. In isolamento domiciliare ci sono 7046 persone, 134 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 409 dosi di vaccino.