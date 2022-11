Covid, Bassetti: “Virus ai titoli di coda, in reparto immunodepressi e over 80 senza quarta dose”

Genova. “In reparto non c’è quasi nulla. Ormai il virus è ai titoli di coda dal punto di vista clinico“. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, fa il punto sul Covid alle soglie di dicembre. I dati dell’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe indicano un aumento settimanale del 25% dei nuovi casi in Liguria, superiore rispetto al 10% del dato nazionale. Crescita che si ripercuote sui ricoveri ospedalieri col 20,6% dei posti letto in area medica occupati da pazienti positivi.

Il coronavirus, insomma, continua a circolare, ma l’emergenza sanitaria del 2020 e 2021 appare oggi un lontano ricordo. “Dal punto di vista dei contagi ne avremo sempre di più – spiega ancora Bassetti – ma se la domanda è: ‘Avete materia clinica, cioè gente con la polmonite che sta male come un anno fa?’, la risposta è ‘non più’. Questa mattina abbiamo tre pazienti, tutti e tre gravemente immunocompromessi, pazienti che avevano già problemi prima che arrivasse il Covid”.

E i numeri dei ricoveri in crescita? Com’è noto, in realtà, gran parte di quelli censiti nei dati ufficiali sono relativi a pazienti positivi che arrivano in ospedale per patologie completamente diverse e non mostrano sintomi correlati al Covid: per questo il presidente Toti e l’assessore Gratarola insistono per l’eliminazione del tampone agli asintomatici che si presentano nelle strutture sanitarie.

D’altra parte c’è un dato che continua a preoccupare: quello dell’adesione alle fasi più recenti della campagna vaccinale. In Liguria il tasso di copertura delle quarte dosi, considerando la platea delle fasce a rischio (over 60, ultrafragili, personale sanitario e ospiti delle Rsa), è fermo al 29,5% (in Italia 25,9%), mentre il 14% della popolazione vaccinabile non ha ancora ricevuto la terza dose, anche se avrebbe i requisiti. Per la quinta dose si attendono a breve i primi dati del ministero della Salute. Al netto dei guariti, l’11,7% dei liguri non si è mai vaccinato contro il Covd.

“Stiamo vivendo ancora un po’ di rendita, abbiamo ancora un effetto 2021 sulla vaccinazione – avverte oggi Bassetti -. Vedrete che più andiamo avanti più questo effetto andrà scemando. Alla fine chi ricoveriamo in ospedale sono quasi unicamente immunodepressi o ultraottantenni che non hanno fatto la quarta o la quinta dose. La situazione potrebbe anche peggiorare, bisogna vedere cosa succede”.

Ma l’infettivologo genovese è in allerta soprattutto per l’influenza che quest’anno, dopo due anni in sordina grazie anche alle mascherine, è tornata ad alzare la testa. “L’influenza è partita a razzo già in questo fine autunno prima dai bambini fino ai più grandi. Non solo influenza, ma anche ai suoi fratelli e cugini, i cosiddetti virus parainfluenzali – spiega Bassetti su Facebook -. Il Covid invece grazie al vantaggio accumulato nel 2021 con la straordinaria campagna vaccinale è alle corde e nonostante la variante Omicron sia in grado di contagiare molto di più, fa meno danni clinico-sintomatici, ma ne continua a fare molti psicologici e economici. Purtroppo in questo 2022 la campagna vaccinale sia per il richiamo Covid che per l’influenza non è andata come si sperava”.

L’appello è sempre quello a vaccinarsi, a maggior ragione in vista delle feste: “Prima gli errori di comunicazione sulla quarta dose e poi posizioni troppo tiepide hanno favorito un certo scetticismo serpeggiante. Sappiate che siete ancora in tempo per vaccinarvi per l’influenza e per fare il richiamo Covid (se siete tra i soggetti a rischio). Non esitate – conclude l’infettivologo -. Più ci vaccineremo nei prossimi 10-15 giorni più sano, sicuro e tradizionale sarà il prossimo Natale”.