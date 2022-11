Costa Crociere scende in campo per il ritorno a Genova della nazionale di Rugby

Genova. Sabato 19 novembre Genova ospiterà la Nazionale Italiana di Rugby nell’ultimo dei tre appuntamenti delle “Autumn Nations Series”. Dopo la storica vittoria ottenuta a Firenze contro l’Australia, gli Azzurri del CT Kieran Crowley affronteranno allo stadio “Luigi Ferraris”, con inizio alle 14, i campioni del mondo in carica del Sudafrica.

Costa Crociere, da oltre 70 anni la compagnia di crociere di Genova, non poteva mancare a questo appuntamento, che segna il ritorno in città del grande rugby. Costa sarà infatti partner della FIR – Federazione Italiana Rugby per l’evento, con contenuti dedicati che saranno proiettati sui cartelli a bordo campo e sui megaschermi dello stadio.

Alla base della scelta di Costa c’è la volontà, ancora una volta, di essere parte integrante e attiva della comunità genovese, sostenendo iniziative a favore della città, e una grande vicinanza ai valori di rispetto, inclusione e sportività del rugby.