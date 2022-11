Corso Perrone, carambola con l’auto: gli operai Ansaldo estraggono il ferito dalla macchina

Genova. Grave incidente stradale intorno alle 13.30 in corso Perrone, proprio davanti all’ingresso dell’Ansaldo. Un’automobile è carambolata, per ragioni ancora da chiarire, ed è finita a schiantarsi contro altre vetture parcheggiate.

Una persona, alla guida dell’auto, è rimasta ferita in modo serio. A estrarla dalle lamiere del mezzo sono stati alcuni operai dell’Ansaldo che si trovavano davanti al passo carraio di accesso alla fabbrica.

Sul posto anche i soccorso del 118 genovese, i militi della Croce Oro di Sampierdarena e i Volontari del soccorso della Fiumara. Arrivati anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la strada, nonché la polizia locale per regolare il traffico e per accertare la dinamica di quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento