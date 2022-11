Corso per Navigatori Rally alla New Racing for Genova

Genova. Si svolgerà a Gennaio con 5 lezioni teoriche ed una prova pratica La New Racing for Genova torna a fare attività propedeutica di avviamento allo sport dei motori. La scuderia presieduta da Laura Bottini organizza, infatti, per il 2023 un Corso per Navigatori Rally che si terrà a Gennaio nella Sala Convegni Spazio Genova presso l’Automobile club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1.

Lo stage, completamente gratuito per i primi 30 aspiranti co-piloti iscritti, sarà tenuto da Raffaele Caliro, direttore sportivo della New Racing for Genova ed ex navigatore di provata esperienza, e sarà articolato su 5 lezioni teoriche che, con inizio alle ore 21:00, si svolgeranno nelle serate dell’11, 16, 18, 23 e 25 Gennaio, con quest’ultimo incontro dedicato anche agli esami a quiz. La prova pratica, invece, si terrà nell’intera giornata di domenica 29 a Santo Stefano d’Aveto.

Per informazioni ed iscrizioni si può telefonare al numero 331.1878148 oppure inviare una e-mail all’indirizzo raffa1957@libero.it.

Tutte le notizie sull’attività del sodalizio sul portale https://www.newracingforgenova.it.