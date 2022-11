Corsi di formazione per Oss, la giunta Toti si impegna a renderli gratuiti dal 2023

Genova. È stata approvata oggi in Consiglio regionale la mozione presentata da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) per rendere gratuiti i percorsi formativi per Oss, “considerata l’altissima valenza sociale delle professioni sanitarie in un lungo periodo di carenza cronica a cui si è aggiunta l’emergenza pandemica Covid”.

“Al sistema sanitario regionale mancano centinaia di medici, tecnici, infermieri ed Oss – ricorda Pastorino -. Come da me richiesto stamattina la giunta Toti si è impegnata a promuovere corsi gratuiti per Oss a partire dal 2023. Un risultato importante del gruppo regionale di Linea Condivisa per garantire corsi gratuiti che, altrimenti, sarebbero costati oltre 2mila euro nonostante la grande richiesta di queste figure professionali”.

Come ha ricordato Pastorino nel documento votato in Regione, il corso per l’accesso alla formazione di Oss costa oltre duemila euro a studente “e non tutti gli aspiranti hanno la possibilità di sostenere costi così elevati. È necessario e urgente che la Regione intervenga con fondi propri o comunque con agevolazioni al fine di consentire di intraprendere tale percorso formativo a tutti coloro che sono interessati e disponibili, vista anche la perdurante grave carenza di personale”.

“Finalmente la giunta prende in considerazione un’istanza dell’opposizione – prosegue ancora il consigliere -. Da tempo infatti come Linea Condivisa sottolineiamo la necessità di investire maggiormente sul personale sanitario. C’è un’enorme richiesta e bisogno di Oss ma la contraddizione è la possibilità di accesso alla formazione per questa professione che prevede costi troppo elevati. Quello di oggi è sicuramente un risultato importante che potrà determinare le future assunzioni: monitoreremo affinché nel 2023 Regione Liguria si attivi con i corsi gratuiti come promesso”.