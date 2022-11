Cornigliano, rissa a bottigliate e a colpi di cacciavite: ferito in ospedale. Un arresto

Genova. Si sono affrontati in una rissa armati di bottiglie e cacciavite lunedì scorso attorno alle 17.50 a Cornigliano, in piazza Monteverdi. Qualcuno ha chiamato la polizia e all’arrivo degli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico era rimasto solo un uomo.

La persona, 36 anni, aveva vistose macchie ematiche sulla mano. Controllato, gli sono stati trovati addosso un cacciavite, un taglierino, una chiave inglese e un apribottiglie con lama e cavatappi.

Nel frattempo è arrivata la segnalazione che un uomo era stato trasportato al pronto soccorso a seguito di un’aggressione avvenuta poco prima in piazza Monteverdi. In particolare la vittima ha riferito che, a seguito di una lite, è stato aggredito con una bottigliata in testa e con dei colpi di cacciavite sul torace infertigli da due soggetti da cui è riuscito a divincolarsi e a scappare. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti è emerso che uno dei due aggressori era proprio l’uomo trovato nei pressi della segnalazione, conoscente della vittima e con la disponibilità di oggetti atti a offendere.

Il 36enne è stato così arrestato per lesioni personali aggravate in concorso.