Coordinamento tra le forze di polizia, Gambino: “In tre mesi 50 interventi congiunti”

Genova. Sono stati oltre 50 in tre mesi gli interventi congiunti di polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri e Asl. La cifra è stata fornita dall’assessore alla Sicurezza del Comune Sergio Gambino rispondendo a un’interrogazione a risposta rapida presentata da Claudio Villa, Pd.

Il consigliere comunale di minoranza, durante la seduta di oggi del consiglio, ha voluto riportare alcune delle critiche sollevate dal sindacato di polizia Siap “sulla mancanza di volontà politica a creare un coordinamento tra le forze di polizia locale e quelle della polizia di stato”.

Accusa a cui l’assessore replica: “In questi sei mesi ho partecipato a innumerevoli incontri con carabinieri, prefettura, forze dell’ordine in generale e nessuno mi ha mai rappresentato questa problematica”.

“Da settembre a oggi, quindi in tre mesi, polizia locale, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri e Asl hanno fatto attività congiunte per circa cinquanta interventi, che hanno portato a cinque arresti, 50 sanzioni, 60 denunce, 37 segnalazioni per droga. Per fare questi interventi ci si deve coordinare: ogni giovedì, infatti, si riunisce il tavolo tecnico dedicato”.

La centrale operativa, ricorda l’assessore, “ha 1.200 telecamere fruibili, con credenziali, da tutte forze di polizia”. Le 736 nel centro storico serviranno anche a sostituirne 40 della polizia di stato, ormai obsolete. Abbiamo vinto un bando con un progetto che oggi è fiore all’occhiello nazionale per l’installazione, uno strumento utilissimo per tutte le forze di polizia che contrasti microcriminalità diffusa”.