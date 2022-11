Controlli a tappeto dei carabinieri: 3 arresti, 9 denunce e oltre 200 persone fermate

Genova. Tre arresti e nove denunce, duecento persone e oltre cinquanta mezzi controllati. È questo il bilancio del servizio straordinario del territorio effettuato da 50 carabinieri in divisa e 20 in abiti civili.

In particolare sono state arrestate tre persone. La prima per spaccio. Si tratta di un 40enne di Santo Domingo, fermato per un controllo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 130 grammi di cocaina, dosi di marijuana e hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e quasi 5mila euro provento dell’illecita attività.

Anche la seconda persona è stata arrestata per spaccio di droga. Si tratta di un ghanese di 25 anni, con precedenti di polizia, sorpreso a cedere cocaina crack in cambio di denaro. Perquisito è stato trovato con altre dosi e circa 100 euro provento dell’illecita attività.

Infine la terza persona è stata arrestata a seguito di ordine di carcerazione. Si tratta di un cittadino 50enne albanese con pregiudizi di polizia che è stato portato a Marassi.

Mentre sono nove le persone denunciate: per detenzione ai fini di spaccio, un giovane egiziano trovato in possesso di dosi di hashish e 100 euro provento presumibile dell’illecita attività; per furto aggravato, una studentessa 20enne marocchina, trovata in possesso di alcuni capi di abbigliamento privi di placca antitaccheggio, asportati poco prima da un esercizio commerciale del centro cittadino: per evasione, un italiano 70 enne, sottoposto agli obblighi domiciliari, veniva trovato fuori dalla sua abitazione; per invasione di terreni ed edifici e inosservanza dell’obbligo di lasciare il territorio Nazionale, 4 cittadini marocchini, poiché illecitamente occupavano un edificio demaniale situato in via Milano; – per porto ingiustificato di armi od oggetti ad offendere, due persone, un genovese e un palermitano, trovati in possesso di coltelli di genere proibito. Armi sequestrate.

Nel corso del servizio, in via Sottoripa, nascosti nell’anfratto di un muro, venivano recuperati 60 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte alla vendita.