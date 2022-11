Congestion charge, “chi inquina paga”: Bucci vuole attivare il sistema entro la fine del 2023

Genova. Fine 2023, questa la data entro la quale il sindaco di Genova Marco Bucci vorrebbe attuare il sistema di gestione della mobilità complessiva legato al quale ci sarebbe anche l’applicazione di una sorta di “congestion charge”, un contributo da pagare se si vuole transitare in determinate zone con mezzi non ecosostenibili.

Quello che avviene già in alcune grandi città, come Londra o Milano, è un’idea che consentirebbe a Genova di trovare risorse per finanziare anche il progetto di gratuità del trasporto pubblico.

Il sindaco di Genova Marco Bucci è tornato a parlarne questa mattina a margine del convegno d’apertura della Genova Smart Week. “Chi non si vuole adeguare all’ecosostenibilità per entrare nel centro di Genova dovrà pagare”.

“Se volete un consiglio, compratevi una bicicletta elettrica o una moto elettrica”, continua Bucci. “Il nuovo piano della mobilità a Genova in linea di massima punterà sulle quattro linee di metropolitana di superficie da Voltri a Nervi comprese la Val Polcevera e la Val Bisagno collegate al centro città, avremo un sistema digitale che controlla tutta la mobilità in città, chi si muove in modo ecosostenibile e i flussi verso il porto”, ribadisce il sindaco aggiungendo che ci vorranno circa 14 mesi per l’attivazione del sistema digitale”.

“Su possibili nuove aree blu come a San Martino non ci sono novità saranno superate completamente dal nuovo sistema”, aggiunge.