Con le doglie in elicottero per evitare le code in A26. I residenti della valle Stura: “Siamo esausti”

Masone. Le acque si rompono all’improvviso e il bimbo che ha pazientemente aspettato quasi nove mesi nel grembo della mamma, ora vuole proprio uscire a vedere il mondo. Ma abitando in Valle Stura la realtà che lo aspetta è fatta di code, cantieri, e una logistica divenuta sempre più impossibile con l’unica speranza che “arriva dal cielo”, con un meccanismo emergenziale oramai divenuto cosa quotidiana.

Parliamo dell’episodio avvenuto mercoledì scorso, quando una giovane prossima madre di Masone nel primo pomeriggio inizia a sentire che qualcosa sta succedendo: il bimbo si muove, è arrivata l’ora del parto. Le doglie da subito sono intense, e allora si chiama il 118 per un trasporto d’urgenza in ambulanza all’Evangelico di Voltri, dove il team di ginecologi ha seguito giorno dopo giorno la gravidanza.

Ma tra dire e il fare, c’è di mezzo il mare. Di acciaio e asfalto. L’A26, infatti, in questi giorni è costellata ancora una volta di cantieri e riduzioni di carreggiata, con bypass e limitazioni, e in quel momento è segnalata una coda verso Genova di qualche chilometro. Non si può fare, il rischio di far nascere la creatura su qualche viadotto o in una galleria sono troppo alti, e allora si ricorre al piano B, ovvero il volo in elicottero.

Attivato, Drago dei Vigili del Fuoco arriva come di consueto in pochissimi minuti: viene caricata la ragazza con la ‘pancia in mano’, sola perchè non c’è spazio, e via, si vola all’ospedale. Destinazione pronto soccorso del San Martino, dove il parto seguirà pochi minuti dopo lo sbarco senza ulteriori complicazioni. Il padre però non potrà assistere, come anche i ginecologi che hanno seguito per nove mesi la madre. Ma la gioia della nascita e dello scampato pericolo di un parto ‘volante’ fanno passare tutte le preoccupazioni. La vita ancora una volta ha trionfato.

Ma non tutti ovviamente sono contenti. La storia è diventata di dominio pubblico, e in poche ore ha fatto il giro della vallata, lasciando sconcerto e amarezza, per una situazione emergenziale che va avanti da molto tempo: “E’ dal 2019 che andiamo avanti così, siamo esausti – ci spiega Ivana Ottonello, dirigente dell’Istituto comprensivo Valle Stura – qua a malapena sono garantiti i servizi essenziali. In questi mesi abbiamo visto molte famiglie andare via perchè è impossibile spostarsi, molti insegnanti e professionisti chiedere trasferimento. Nessuno sa quanto andrà avanti tutto questo caos, i cittadini sono stanchi di promesse e silenzi. E poi da cittadina faccio una riflessione: visto che l’elicottero è un servizio pubblico che viene finanziato con i soldi delle tasse di tutti i cittadini, perché i costi del suo utilizzo non vengono pagati dai responsabili di questa situazione? Qualsiasi emergenza accade, la nostra unica speranza è l’elicottero. Che però non può volare sempre. E’ una situazione inaccettabile”.