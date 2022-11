Genova. Forse ingannati da una errata interpretazione delle indicazioni stradali, forse travolti da quell’incontenibile voglia di avventura che ogni turista prova confrontandosi con la meraviglia, o forse suggestionati dalle tante recensioni che si trovano on line e che parlano di uno dei posti dove ammirare al meglio la Superba, tant’è che due turisti (o perlomeno in apparenza tali) sono stati sorpresi questo pomeriggio a vagare sulla sopraelevata con tanto di trolley al seguito.

La segnalazione arriva da un lettore di Genova24 che, passeggero di una vettura in transito, ha avuto la prontezza di filmare la sgambata proibita della strana coppia di ‘foresti’. In questi anni sulla Aldo Moro ne abbiamo viste di tutti i colori: camion distratti, bici coraggiose, monopattini molesti, cani impauriti, animali selvatici intraprendenti e gabbiani pigri. Ma questa ancora ci mancava, e l’aggiungiamo volentieri alla serie “dimmi che non sei di Genova senza dirmi che non sei di Genova“.

Ma mentre la vettura del nostro lettore si avvicina agli incauti turisti e l’inquadratura si fa più stretta, ecco che sul trolley sembra spuntare tra le altre immagini l’effige della Torre di Pisa. Se fosse così allora sarebbe tutto più chiaro: qualcosa deve essere andato storto.