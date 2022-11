Commissioni parlamentari, ecco i liguri nominati alla Camera e al Senato

Liguria. Si sono costituite le commissioni parlamentari di Camera e Senato della XIX Legislatura. Ciascuna commissione, con la prima convocazione, ha provveduto all’elezione dell’Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Per Palazzo Madama, dopo la riforma del regolamento, gli organismi parlamentari permanenti sono scesi a 10, mentre a Montecitorio il loro numero resta fermo a 14.

Il senatore ligure del Partito Democratico Lorenzo Basso è stato nominato vicepresidente della commissione parlamentare Ambiente, Trasporti, Innovazione tecnologica, energia, infrastrutture, lavori pubblici: “Sono grato della fiducia che mi è stata data dal PD e da tutte le forze di opposizione scegliendomi come vicepresidente della Commissione parlamentare Ambiente, trasporti e innovazione tecnologica. Un ruolo in cui, accanto all’impegno nazionale, non mancherà l’attenzione per la Liguria in quei settori cruciali per il suo sviluppo”.

“Porterò avanti con forza tutti i progetti di sviluppo infrastrutturale della nostra regione senza dimenticare mai la fragilità del territorio, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’innovazione.

Promuoverò in ogni sede la crescita della nostra Regione in particolar modo sostenendo l’economia del mare, l’economia verde e tutti i settori legati all’high tech” dichiara il senatore ligure dei Dem.

“Finalmente, ci siamo: ci insediamo nelle Commissioni parlamentari e si inizia a lavorare con maggiore forza nell’interesse dei cittadini. Farò parte della VII Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ed è un onore per me essere stato scelto, in quella Commissione, come capogruppo del MoVimento 5 Stelle. Che per le mie competenze professionali è quella nella quale mi sento di poter portare il contributo maggiore. Con la cultura si semina per il futuro” afferma il portavoce del M5S al Senato Luca Pirondini.

Per quanto riguarda il Senato, tra i parlamentari liguri eletti nelle scorse elezioni politiche presenza nella VI commissione Finanze e Tesoro con la senatrice di IV-Terzo Polo Raffaella Paita. Gianni Berrino di Fdi invece è stato inserito nella commissione Giustizia.

Passando alla Camera dei Deputati Luca Pastorino (gruppo Misto) e Valentina Ghio (PD) faranno parte della IX Commissione sui Trasporti, mentre Francesco Bruzzone (Lega) della XIII Commissione dedicata all’Agricoltura. Per la XII Commissione Affari Sociali ci sarà il deputato ligure di Fdi Matteo Rosso.

Infine, come già annunciato, per la X Commissione Attività Produttive Ilaria Cavo è stata nominata come vice presidente.