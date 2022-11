Commercio abusivo e pessime condizioni igieniche in centro storico: sanzioni per 30mila euro

Genova. Controlli a tappeto del Nucleo Commercio, Nucleo Antidegrado, Nucleo Cinofili-RSU e Nucleo Centro Storico, assieme alla Guardia di Finanza e alla Asl 3 nell’area del centro storico, tra via Gramsci, via Prè e piazza Caricamento. Rilevate sanzioni per circa 30mila euro ai danni di esercizi commerciali, bar, alimentari e ambulanti.

In via Gramsci, all’interno di un bar gestito da un cittadino di origini cinesi, è stata riscontrata la mancata osservanza delle temperature previste per gli alimenti surgelati, nello specifico brioches e gelati (multa da 258 euro); in via Prè, al titolare di un negozio di alimentari, un cittadino di origini senegalesi, è stata contestata la vendita di prodotti non alimentari, come accendini, candele e pennarelli, senza SCIA (multa da 5mila euro).

In piazza Caricamento, all’interno di una gastronomia da asporto, gestita da un cittadino pakistano, sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie: in particolare nella zona adibita alla preparazione degli alimenti sono stati trovati scarafaggi e moscerini sul soffitto e sulle pareti; sporco, incrostazioni e residui di cibo, sporcizia accumulata su frigoriferi, piastre, tavoli e bancone.

Anche all’interno del servizio igienico, ad uso comune con la clientela, sono state riscontrate pessime condizioni igieniche, assenza di acqua, e umidità sulle pareti. Un pozzetto congelatore vuoto e spento è stato trovato con uno spesso strato di ghiaccio e con residui alimentari incastrati. All’esercizio mancava anche il piano di autocontrollo HACCP.

La ASL3 ha proceduto alla sospensione totale dell’attività, per motivi d’urgenza, e ad una sanzione amministrativa pari a 5mila euro. All’interno della stessa gastronomia, a seguito di una accurata ispezione, è stata accertata anche una attività di somministrazione abusiva (multa da 5miale euro), la mancata indicazione sui prodotti in vendita degli ingredienti (multa da 666 euro) e degli allergeni (multa da 2mila euro) e l’installazione di una tenda abusiva (173 euro).

In via Prè i controlli hanno riguardato un esercizio di vicinato alimentare, gestito da un cittadino senegalese, accertando l’assenza dell’indicazione di provenienza e categoria di svariati prodotti ortofrutticoli esposti in vendita (1.100,00 euro di multa) e la mancata traduzione in italiano di alcuni prodotti preimballati (1.032,00 euro di multa); accertata, inoltre, la vendita di prodotti non alimentari senza SCIA (multa da 5 mila euro).

Sempre in via Prè, all’interno di un bar gestito da un cittadino di origini cinesi, sono state riscontrate pessime condizioni igienico- sanitarie, sia dei locali, che delle attrezzature utilizzate, come frigo e bancone; detersivi sopra agli alimenti e frigoriferi privi di termometri per la rilevazione delle temperature. Il bagno è stato trovato sporco, con lo scaldabagno non collegato alla corrente elettrica e quindi non funzionante.

Accertata, nello stesso locale, la mancata esposizione delle autorizzazioni amministrative della somministrazione e dei giochi leciti, l’installazione abusiva di una insegna e le macchine slot collocate in maniera non conforme alla legge. Per motivi sanitari si è proceduto ad una sanzione amministrativa pari a 4.000 euro.

«Continua con determinazione e accuratezza l’azione della polizia locale in sinergia con le Forze dell’Ordine e con l’Azienda sanitaria, per il controllo del territorio e delle attività commerciali. L’ultima operazione effettuata nel centro storico ha determinato immediate azioni sanzionatorie e provvedimenti di chiusura per quegli esercizi che non rispettano le regole di sicurezza e di qualità. Un lavoro serrato che l’amministrazione sta portando avanti, per eliminare la concorrenza sleale e aumentare la percezione di sicurezza dei suoi residenti. I numeri dell’attività svolta parlano chiaro e dimostrano una presenza importante e di un lavoro puntuale e capillare – ha concluso l’assessore Gambino – con l’auspicio che le regole non siano viste come costrizione, ma come indicazione utile per una convivenza civile a supporto dei cittadini e a garanzia della loro sicurezza. Un ringraziamento per l’attività svolta va doverosamente agli uomini della Guardia di Finanza e ai tecnici della Asl 3, che mettono a disposizione professionalità e competenze al servizio dei cittadini e con cui la Polizia Locale collabora da sempre in maniera egregia e con ottimi risultati».