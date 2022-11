Commercialisti, l’età media più alta degli iscritti alla Casa previdenziale è in Liguria: 51,8 anni

Liguria. La Liguria è la regione italiana con l’età media degli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti più elevata, pari a 51,8 anni: se Genova è in linea con il dato regionale con una media di 51,9 anni, le province di Imperia e La Spezia presentano un valore ancora più marcato e pari a 52,5 anni, mentre Savona registra una dato media minore (50 anni).

Sono questi alcuni dei dati sullo scenario della professione dei dottori commercialisti in Liguria e a Genova, dove oggi si è tenuta la decima edizione di Previdenza in tour dal titolo Verso nuove rotte – Strategie e strumenti di navigazione per i dottori commercialisti di domani, l’evento organizzato dalla Cassa Dottori Commercialisti presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, a cui ha partecipato anche il sindaco di Genova, Marco Bucci.

A Genova sono circa un migliaio i professionisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti che nel 2021 hanno dichiarato un reddito medio di poco più di 80 mila euro (in linea con il 2020) e un volume d’affari di quasi 148 mila euro (+2,6 sul 2020), superiori sia alla media regionale, rispettivamente di 72 mila e 134 mila euro, che nazionale, rispettivamente di 60 mila e 120 mila euro.

Superiore alla media regionale e nazionale risulta anche la componente femminile degli iscritti genovesi all’Ente di previdenza, che rappresenta il 35% del totale, contro il dato della Liguria, pari al 34% degli oltre 1.600 iscritti, e dell’Italia, pari al 33% degli oltre 72mila iscritti.

“Focus del convegno Previdenza in tour di quest’anno − commenta Stefano Distilli, presidente Cassa Dottori Commercialisti – è allargare gli orizzonti su cui la professione del dottore commercialista deve focalizzarsi, per rispondere concretamente a uno scenario in cui la domanda di servizi professionali si sta orientando verso nuovi campi consulenziali e dove, quindi, occorre riuscire a raccogliere tutto il vento necessario, potendo contare al tempo stesso su una guida, una bussola che faciliti l’orientamento in mare aperto. Per la decima edizione dell’evento abbiamo, quindi, scelto una città che incarnasse pienamente il tema del convegno e che della navigazione ha connotato la propria storia, come Genova. Un’edizione che, partendo dall’analisi dello scenario attuale della professione di dottore commercialista, ha poi ampliato lo sguardo alle dinamiche in atto nel mondo del lavoro in generale, andando ad analizzare prospettive di sviluppo e punti critici di attenzione. Con l’obiettivo di individuare, inoltre, gli strumenti che possano essere al tempo stesso utili al recupero del benessere lavorativo e veicolo di crescita e di realizzazione, puntando l’attenzione anche sui nuovi settori consulenziali e tracciando una mappa delle specializzazioni più strategiche per il rinnovamento della professione. Ambiti in cui la Cassa può certamente offrire il suo contributo per definire iniziative di welfare in grado di supportare la crescita dei professionisti del futuro”.

Particolarmente ricco il programma di questa decima edizione del Previdenza che è stato strutturato in diversi momenti.

Dopo i saluti istituzionali di Marco Bucci, sindaco di Genova, Lilli Lauro, consigliera della Regione Liguria e Paolo Ravà, presidente dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova, c’è stato l’intervento introduttivo dello scrittore Piero Trellini, cui è seguito quello di Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti, che ha aperto ufficialmente i lavori.

Il contributo alla riflessione da parte di Felice Damiano Torricelli, presidente di Enpap, l’ente di previdenza e assistenza degli psicologi, che ha tracciato una mappa dei rischi e degli impatti psicologici legati all’attuale dimensione lavorativa, ha aperto la tavola rotonda “Ritrovare la bussola per orientarsi in una professione che cambia” a cui hanno partecipato Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti, Massimiliano Cipolletta, amministratore delegato del Gruppo Scai e presidente di Piemonte Innova, Carla Patrizia Ferrari, cfo di Fondazione Compagnia San Paolo, Laura Gangitano, head of national practices di Jefferson Wells Manpower Group Italia, moderata dalla giornalista Simona D’Alessio.

A seguire, una seconda tavola rotonda dal titolo Formazione al timone verso la professione del futuro ha visto la partecipazione di Marco Capecchi, professore associato di Diritto privato dell’Università di Genova, Luca Giacometti, Delegato di Cassa Dottori Commercialisti, Marco Lagomarsino, delegato di Cassa Dottori Commercialisti, Andrea Perrone, consigliere di Amministrazione di Cassa Dottori Commercialisti, Alberto Quagli, direttore del Dipartimento Economia dell’Università di Genova, moderata da Fabio Pessina, consigliere di amministrazione di Cassa Dottori Commercialisti.